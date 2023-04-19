旅發局「香港旅遊最強推薦清單」出爐！點心、東方威尼斯大熱當選

為推介旅客享受最地道香港，香港旅遊發展局（旅發局）早前舉行「Hello Hong Kong‧我想推介–香港我至愛體驗」投選活動，邀請全港市民嚴選心中最愛香港獨特美食、大自然美景及鬧市風貌等旅遊體驗，炮製「港人最強推薦清單」，結果今日（4月19日）出爐，最強推薦清單包括「點心」、「離島大澳漁村」、「尖沙咀星光大道」等，盡顯香港特色。

而選中最多「最強推薦清單」選項的1,000名得獎者，可於6月30日前領取「Hello Hong Kong 主題八達通卡」1張，內附150港元儲值額，以及活動主題八達通卡套1個，領取方法以下話你知。



旅發局早前舉行「Hello Hong Kong ‧ 我想推介 – 香港我至愛體驗」投選活動，參加者有機會獲得「Hello Hong Kong主題八達通卡」，內附150港元儲值額，以及活動主題八達通卡套（圖），名額1,000個。（旅發局圖片）

這份15強「港人最強推薦清單」，由3萬名市民合力投選，從「滋味享受」、「自然美景」、「鬧市一隅」3個項目中各選出5強，當中「點心」大熱當選「香港美食天堂」之最；「自然美景」及「鬧市一隅」則分別由香港最古老漁村之一、被譽為「東方威尼斯」的大澳漁村，以及遊客必到的尖沙咀星光大道稱霸。

「滋味享受」5強推介▼▼▼

「自然美景」5強推介▼▼▼

「鬧市一隅」5強推介▼▼▼

是次投選活動選中最多「最強推薦清單」選項的 1,000 名得獎者，明日（4月20日）起會陸續接獲電郵通知，得獎者可於2023年6月30日（星期五）前，到尖沙咀天星碼頭的香港旅遊發展局九龍旅客諮詢中心，領取「Hello Hong Kong 主題八達通卡」1張，內附150港元儲值額，以及活動主題八達通卡套1個。