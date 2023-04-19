生猛！city’super買麵包驚見大隻活曱甴　港男呻中伏　超市咁回應

買麵包附贈蟑螂？有港男於網上發文表示，日前在中環國際金融中心（IFC）連鎖超市city’super購買了一個麵包，當他欲打開進食時，赫然發現包裝內有隻活生生的蟑螂正在包面走動，不禁大呼「中伏」。

city’super回覆《香港01》查詢表示，集團一向重視食物安全和品質監控，並對事件非常關注及相當嚴謹對待，已即時與有關部門進行調查，暫時未有發現任何異樣。



有港男於網上發文表示，日前在中環國際金融中心（IFC）連鎖超市city’super購買了一個麵包，赫然發現包裝內有隻活生生的蟑螂。（facebook群組「中伏飲食報料區」影片截圖）

該港男於facebook群組「中伏飲食報料區」發布2段短片，他隔着透明包裝拍攝麵包，可明顯見到包面上有隻大蟑螂正走動，令人瞬間毫無食慾。港男指出，購買時並沒察覺麵包有異，至欲打開進食時才發現大蟑螂，又強調購買後並無打開包裝，「由個店員用條繩包好之後都冇開過」。

網民直言事件「大癲」，紛紛大呼「好大隻，好驚」、「隱藏曱甴包定死而復生包，好恐怖」，又笑言「粒提子乾會郁嘅」、「仲識郁，證明仲好新鮮」。有網民呼籲樓主盡快投訴，「將條片發去佢哋寫字樓投訴啦」、「有冇報食環？」。

city’super回覆《香港01》查詢表示，集團一向重視食物安全和品質監控，並對事件非常關注及相當嚴謹對待，已即時與有關部門進行調查，暫時未有發現任何異樣。city’super又說，希望能與有關顧客聯絡以了解更多資訊，避免同類事件發生，保障顧客的健康安全及用餐體驗。