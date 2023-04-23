公平咩？驚聞同學歷新畢業同事人工「多幾千」　打工仔嬲爆欲辭職

職場一項不成文規定是勿透露個人薪金，但有1名打工仔最近「打破規定」詢問新同事薪金，指對方剛畢業，與自己同學歷及擔任同職位，但「人工仲多我幾千蚊」，樓主頓時心情極差，坦言「聽完心理好似有啲唔平衡…真係好想辭職」。



帖文引來網民正反留言，有人認為「你同事可能作大條數…人心難測，唔好輕易信人」，亦有網民覺得「只能怪自己當初叫價太低，不能怪其他人」，有網民則指公司可能考慮了其他因素，「新同事係咪靚女」、「大把理由。經驗好、親戚朋友、高學歷、靚女、睇你唔順眼」，更有網民支持辭職轉工。



樓主聽聞新畢業同事月薪比自己高出數千元，坦言「聽完心理好似有啲唔平衡…真係好想辭職」。（《創世紀》截圖）

樓主在「香港討論區」發文，指公司指明切勿向同事透露自己人工，但最近有新同事入職，樓主忍不住「好奇八卦下」其狀況，對方聲稱剛剛畢業，目前是第一份長工，可能未夠經驗，願意說出自己人工，樓主聽完便十分不滿，因明明職位一樣，「但人工仲多我（樓主）幾千蚊！聽完心理好似有啲唔平衡」，更指「做又做得耐過佢（新同事），學歷又一樣，但竟然少人工過佢，聽完真係好想辭職」。

明明相同職位和學歷，但新人同事的人工比樓主高出數千元。（Getty Images）

帖文引來不少網民留言，有人指出「樓主，你真係自找麻煩，人比人，比死人嘅道理都唔明？」、「下次唔好咁八卦啦」，更有網民認為「你同事可能作大條數，目的就是希望啲老屎忽自行辭退，人心難測，唔好輕易信人」，亦有網民認為樓主「只能怪自己當初叫價太低，不能怪其他人」。

網民支持樓主辭職轉工。（Getty Images）

更有網民指，公司聘請員工時，可能考慮了背景或其他技能，「新同事係咪靚女」、「好正常啦，大把理由。經驗好、親戚朋友、高學歷、靚女、睇你唔順眼」，不過有網民指出「都有發現呢個問題，依家啲新人人工好高」、「好正常，如果講錢，咁就緊係得閒要轉工啦」。