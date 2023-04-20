搭的士遺下學生試卷！大懵老師發文求助：唔想小朋友承受我犯嘅錯

可能是本年度最嚴重的遺失物品事件？有學校老師網上發文求助，稱昨晚（19日）乘搭的士從紅磡前往九龍灣，落車時不慎遺下1個紙袋，內裏放有大疊學生試卷。該老師稱，一旦未能找回試卷，學生們或要全級重考，因而急切希望尋回，直言「我唔想啲小朋友要承受我犯嘅錯」。網民看過帖文也感關注，紛紛留言及代為轉發，祝福樓主盡快尋回，令學生毋須重考，惟至今晨（20日）帖文仍未有更新已找回失物的消息。



有學校老師網上發文求助，稱昨晚（19日）乘搭的士從紅磡前往九龍灣，落車時不慎遺下1個紙袋，內裏放有大疊學生試卷。（《野人老師》劇照）

「跪求大家相助！」該名自稱「懵小姐」的學校老師於facebook群組發文，稱昨晚（19日）於紅磡萬國殯儀館乘搭1輛市區的士（紅的），前往九龍灣其士商業中心，落車時不小心遺下1個啡紅色紙袋，「入邊裝住一大疊學生嘅考試試卷，試卷封面有學校名，仲有一本2023記事簿，一本書，成袋化妝品，同埋零零星星幾支筆」。

該老師表示，袋內最重要的是學生的試卷，即使其他物品未能尋回也不介意，稱若未能尋回試卷，學生也會受牽連，「啲考試試卷唔見咗，要全級再考過！我唔想啲小朋友要承受我犯嘅錯」。她續指，發現遺失試卷後已即時聯絡的士台，惟整晚也沒有消息，只好在網上發文，希望有好心司機或乘客發現失物後能夠聯絡她，「照計入邊完全冇值錢嘅嘢，冇人會特登偷的」。

該老師表示，袋內最重要的是學生試卷，即使其他物品未能尋回也不介意，稱若未能尋回試卷，學生便須重考。（《野人老師》劇照）

網民看過帖文也感關注，形容是本年最嚴重的遺失物品事件，紛紛留言祝福老師能尋回，又呼籲若有的士司機或乘客拾到試卷，能交回相關學校，讓學生們不用重考，「人誰無過，每人都有大頭蝦嘅時候㗎，希望盡快搵返，唔使小朋友重考啦」、「希望搵得返，呢個真係今年最嚴重嘅唔見嘢事故，或者嗰位司機會好心地交去畀學校，希望班學生唔使再考過，老師都可以平安度過」。