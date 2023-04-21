英旅客遊脫衣舞黑店　遭狂灌22杯烈酒監生「飲死」搶劫　警拘7人

波蘭的脫衣舞夜店成為殺人黑店。有1名英國遊客被友人帶到該夜店，在1個半小時內，被人狂灌22杯烈酒後不省人事，其後被發現中酒精毒死亡，而身上的財物盡失，當地警方近日拘捕7名涉案人士，相信背後牽涉犯罪集團。



綜合外媒報道，36歲英國遊客科克斯（Mark Cocks）於2017年到波蘭旅遊期間，被朋友帶到位於克拉科夫（Krakow）的1間脫衣舞孃酒吧「Wild Night」，當時酒吧讓他們免費入場，並給1個獨立房間予他們在內玩樂，可是，科克斯卻料不到會是他的死亡之地。

據報科克斯事前已有醉意，到達Wild Night後，他在下午4時28分至6時08分期間，90分鐘內被人連灌22杯烈酒，即使科克斯曾拒絕，但無人理會繼續被灌酒。

當地警方接獲多宗舉報指在夜店被灌酒搶劫，相信背後牽涉犯罪集團。（GettyImages）

最終科克斯昏迷不省人事，其後證實死於酒精中毒，而他身上的2,200波蘭幣（約4,000港元）也不翼而飛。由於當局接獲多宗舉報指被灌酒搶劫，已於去年查封「Wild Night」及全國另外20間夜店。

波蘭中央警察調查局表示，相信案件跟有組織犯罪集團有關，警方在不同夜店搜出大量現金、電腦及手機等涉案物品，已對該組織提出逾700項指控，已有58人被列為疑犯，而科克斯一案則拘捕其中7人。