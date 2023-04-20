男子染新冠肺炎死亡　2年後突「復活」現身家門　真相嚇呆家人

印度1名40歲男子2年前患新冠病毒，送院後宣布死亡，其家人至今仍未走出傷痛。可是，早前他突然「復活」出現在家門前，嚇呆全家人，而他亦解釋了自己翻生原因，不禁令家人嘖嘖稱奇。



40歲印度男子卡姆萊什（Kamlesh Patidar），於2021年2月染上新冠病毒被醫院方面宣布死亡。（網上圖片）

據外媒報道，40歲印度男子卡姆萊什（Kamlesh Patidar），於2021年2月染上新冠病毒，因住家附近沒有病床，所以他被送到位於古吉拉特邦巴羅達（Baroda）醫院，不久後被醫生證實死亡。由於當時家人只看到被塑膠布包裹着的遺體，並無證親眼確認，只透過醫護人員告知他們遺體就是卡姆萊什，家人便相信了。

家人將卡姆萊什直接送去火化，再將骨灰帶回家中舉辦喪禮，得知消息的親友也紛紛趕來弔唁。可是，未料已經「死亡」的卡姆萊什卻在早前「復活」。突然出現在家門口，讓全家人都驚喜莫名。

家人只看到被塑膠布包裹着的遺體，並無證親眼確認，但相信院方告知他們遺體就是卡姆萊什。（GettyImages）

卡姆萊什的妻子蕾卡（Rekha Patidar）表示：「老爺對卡姆萊什的死亡感到十分傷心，至今仍未能從悲傷中走出來。」她指一家人對於卡姆萊什的出現，感到相當開心。

究竟這2年來卡姆萊什去了哪裏？他透露，在新冠康復後突遭6人犯罪團體挾持，並不斷給他注射藥物，讓他長期處於昏迷狀態，後來卡姆萊什終等到逃走時機，就是趁對方下車吃飯的時候，在半昏迷狀態下偷偷走到別的車上，並順利抵達家門與家人團聚。