寵物店兔仔無水飲！港女好心提醒　卻遭店員無禮反駁　店方咁回應

照顧動物必須有愛心及責任感，否則隨時危害生命！有港女日前行經旺角一家寵物店，發現放於玻璃箱飼養、用於出售的兔子未獲提供飲用水，在炎熱天氣下似乎表現不適。樓主好心提醒店員玻璃箱內的水樽無水，沒料對方竟無禮反駁「無水飲好正常啫」，令她大感不滿，質疑店方未有妥善照顧動物。網民看過帖文亦關注事件，紛紛留言要求涉事寵物店跟進，店方其後回覆指正了解事件，並已即時提示實體店職員注意相關問題。



有網民日前行經旺角一家寵物店，發現店內飼養的兔子未獲提供飲用水，好心提醒店員，沒料對方竟無禮反駁，令她大感不滿。（fb「香港兔友群組」圖片）

有網民日前於兔友群組發文，稱日前行經旺角的寵物店，順道看看兔子，沒料竟見到放於玻璃箱內飼養、用於出售的兔子疑似表現不適，「應該係熱到擢下擢下」。她仔細一看，才發現玻璃箱內的水樽根本沒有飲用水供應，「原來好多都冇水飲，啲水箱係一滴水都冇」。由於當日氣溫高達31度，她出於善意提醒1名戴眼鏡的男店員，希望對方為兔子的水樽添水。

原本善意的提醒，沒想到竟換來無禮回應！樓主指，該名男店員不但絲毫不覺有問題，更「態度超差」地表示「無水飲好正常啫」、「啲兔仔冇水好正常」，「佢個樣仲要超級唔滿意，我直情想影佢相」。她聞言感到非常不滿，「冇諗過佢咁答，嗰下真係O嘴」，不禁反斥：「你咁大個人，冇水飲冇嘢食咁會唔會都係正常？」

樓主批評店員根本不關心動物狀況，「其實打開門做生意，唔係一句唔夠人手就可以咁，如果咁多人都見過呢個情況，相信應該已經成日都係咁了，極不負責任」，又指過往也遇過疑不當對待動物的店員，質疑店方沒有妥善照顧小動物，「銅鑼灣嗰間啲女店員一樣都係咁衰，之前見佢拎隻兔放喺cashier（收銀處）上面玩，見咁高、佢又唔係太理隻兔，怕會跌咗落地，點知個女仔一嘢秤起隻兔，好粗魯咁扔去後面張櫈」。

樓主批評店員根本不關心動物狀況，又指過往也遇過疑不當對待動物店員，質疑店方沒有妥善照顧小動物。（fb「香港兔友群組」圖片）

網民看過帖文也關注兔子情況，紛紛留言要求涉事寵物店跟進，又指若發現不當飼養情況持續，可考慮向愛護動物協會或漁農署反映，「好慘，投訴完希望有改善」、「下次應該錄音跟住畀愛協同漁記」。亦有網民批評部份寵物店只當動物為商品，不會細心照料，「所以我盡量唔入呢啲舖頭，免心痛亦唔想助長買賣動物」、「人工又唔係高，而且仲要好多店員都係冇愛心，又懶做」、「好多店員一啲愛心都無，請着呢啲員工真倒米」。

事後樓主再次留言更新，指她在涉事寵物店專頁留言投訴後，獲店方回覆稱正了解事件，強調該店十分重視小動物健康及照料環境，得悉事件後已即時提示實體店員工要多加注意，但沒有交代員工態度問題。