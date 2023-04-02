沙田超市買丸被收多17蚊　店員回應仲離譜　顧客：睇嚟係佢哋日常

開門做生意最重要是「均真」，明碼實價無欺騙。不過，最近沙田1間超市就被顧客指控經常以計算錯食物重量的手法，多收取金錢，有港女稱日前到店內光顧時，察覺手上肉丸的重量明顯與價錢不對等，便要求重秤，結果發現店員多收她17元，不久看到同一顧客亦被多收10元；當下超市內另一男店員竟然說此情況「正常」，讓事主大為驚訝，直言「即係佢哋經常收多人錢？大家睇路！」。



事主一拿起袋中的肉丸便立即生疑，認為重量明顯與價錢不對等，便着店員重新磅重，結果發現被多收17元。（facebook圖片）

事主於facebook群組分享是次經歷，稱日前到沙田沙角邨附近某超市買肉丸，當天剛好由新來的男店員磅重，價錢為69元，但她一拿上手便立即生疑，「我攞上手發覺咁少點解咁貴！」，便着店員重新磅重，發現多收她17元，正確價錢應為52元。與此同時，事主發現身旁另一女子在買其他食物時，同樣被多收取10元，幸好對方非常機警，自行計算出正確應支付的價錢。

事主在帖文形容該超市多收錢的情況已非首次，又指一旁的女店員明知道新人磅重出錯也默不作聲，而另一男店員的回應更讓她大驚，「另一個男工竟然話正常，即係佢哋經常收多人錢？大家睇路！」。她又分享上一次被收錯錢的經歷，表示「我好耐之前買幾樣嘢佢都係計錯數收多，我以為係無心之失！今日睇嚟係佢哋嘅日常！」。

帖文引來不少網民討論，其中更有曾經光顧該店的顧客，表示自己亦疑似受騙，留言稱「我中過幾次，從此冇向佢買嘢」、「我之前都有買過，5塊魚收98蚊！可能都俾佢騙咗」、「我早幾日先俾佢收多咗錢，個男工仲超級串，叫我『你走啦！收多你好多咩？』」。有人則建議通報海關，絕不姑息欺騙顧客的行為，「『正常』呢句咁搞笑嘅，又唔見佢磅錯多10蚊畀你」、「個個都唔小心地收多十幾廿蚊，間舖fat fat」、「報海關啦，簡單直接」。