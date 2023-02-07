茶餐廳$78晚餐驚見粉紅豬扒　食客反映店員咁回覆：好似我搞事咁

半生熟煮法的確能保持食材口感，但部份食物若未有煮熟或會造成嚴重食安問題。有網民近日到茶餐廳用膳，點了價值78元的晚餐，吃至一半才發現豬扒內部呈粉紅色，疑似仍未煮熟。他向店員反映情況，惟被對方反問1句「咁你想點」，因而感到不滿，「好似係我搞事咁」。不少網民看過相片都指豬扒明顯未煮熟，力撐樓主投訴有理，又笑稱「刺身係要收貴啲」。



有網民近日到茶餐廳用膳，點了價值78元的晚餐，吃至一半才發現豬扒內部呈粉紅色，疑似仍未煮熟。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該名網民於facebook群組發文，指日前到大圍一間茶餐廳晚餐，並點了價值78元的豬扒晚餐，「我見多人，應該唔伏先入去試下」。沒想到他一切開豬扒，竟發現至少半塊也呈鮮嫩粉紅色，疑是仍未煮熟，「先唔評論好唔好食，$78晚餐，塊豬扒係生嘅」。

獲得「半生熟」豬扒的樓主遂向店員反映情況，可是侍應得知後不但沒有即時道歉，反而反問1句「咁你想點」，惡劣的態度令樓主大感不滿，「個態度好似係我搞事咁」。他未有交代最終店員如何處理或有否更換餐點，僅表示對該店感到失望。

另有網民表示，曾於同一茶餐廳用膳時遇上類似情況，表示餐點內的薄豬扒同樣未煮熟便「上枱」。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

帖文引來網民討論，不少人也對相中豬扒的熟度感驚訝，質疑廚師未有確保食物質素便將餐點奉客，「好明顯睇得出，煮嗰個咪埋眼？」、「煮者睇錯以為牛嚟」、「係我打去食環啦，大佬生嘅點食呀，𣎴如直接原材料上枱丫笨」。亦有網民「曲線」表示，「嘩五成熟豬扒？心機嘢」、「夠嫩！盡顯功架」、「刺身係要收貴啲」。