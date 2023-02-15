的士拒載片瘋傳！港珠澳橋旅客往機場遭的士拒載　同行上前1句KO

【通關】的士拒載問題常惹爭議，網上近日流傳1段影片，見到港珠澳大橋香港口岸有旅客想乘綠色的士往機場，卻被司機拒載，只能無奈站在原地等候。最終有疑似「站頭」的同行司機上前要求該綠的司機接載旅客，否則就要開車離開，綠的司機最終死死氣地讓旅客上車。



網上近日流傳1段影片，見到港珠澳大橋香港口岸有旅客想乘綠色的士往機場，卻被司機拒載。（影片截圖）

YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」轉載一段1分54秒影片，見到港珠澳大橋香港口岸綠色的士車站有多輛的士在排隊，而隊頭有旅客正與綠的司機溝通，但隨即失望反回行人路上繼續等候。

這時疑似「站頭」的男子上前詢問該2名旅客目的地，對方回答「Airport（機場）」後，便叫她們上車，卻被綠的司機拒絕。男子疑惑問「機場唔開啊？」，司機則明言「頭先嗰個都唔開啦」，男子隨即嚴肅叫司機「唔開就走啊！唔開就走」。

司機於是開門讓乘客上車，自己卻下車向男子抱怨「你早啲出嚟主持啊嘛，頭先嗰架又唔肯上」。男子則重複叫司機開車，「走啦，唔想（載客）就走啦，唔上開車。我唔係主持，機場唔開車就走，就係咁簡單啫」。最終司機走回車上接載旅客開車離去。

港珠澳大橋香港口岸鄰近香港赤鱲角機場，乘搭巴士一般行車時間約5分鐘，由於路程短，故不時出現的士司機「揀客」的情況。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機如無合理辯解，不得「故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示」，以及不得「拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方」，否則即屬犯罪，一經定罪可處第3級最高罰款1萬元及監禁6個月。