25歲釣魚男除剩底褲救遇溺女　留1句勁淡然　網民：他想炫耀的是…

作為太熱愛釣魚的人，救人也許不值多提！內地有25歲男生日前到岸邊釣魚，聽到有人喊叫就前去湊熱鬧，卻驚見有名女孩遇溺，他二話不說脫剩內褲跳落水救人，扶女孩上水後自己腳打滑又跌落水。

事件在網上瘋傳，救人暖男事後指，他見到圍觀的人好像沒辦法落水，自己又會游泳，故沒多想就跳落去救人，其英勇行為被網民讚爆，他指女生有道謝，又淡然道只是小事，「我就換個地方釣魚」。網民對暖男心生佩服：「釣魚佬釣到魚才會到處炫燿，做了件好事沒什麼好說的。」



釣魚男只是去湊熱鬧，結果變成落水救人。（微博影片截圖）

內媒報道，廣西貴港25歲釣魚男黃先生日前到岸邊釣魚，突然就聽到有叫喊聲，行過去湊熱鬧發現時有女生遇溺，他馬上脫剩內褲跳落水救人，救女生上岸後，他自己腳一滑又跌入水中。

黃先生事後接受內媒訪問還原經過，他當時見到途人看起來很急，大叫着跑下來，過去湊熱鬧才發現有女生遇溺，「人家這都喝了多少口水了，看他們都沒人有辦法下去，正好我會游泳，我就直接脫衣服跳下去了」。他落水後從女生背後抓住胳膊往前游，成功救女生上岸後，自己腳一打滑跌回水中，「那個是斜坡，很滑的，旁邊水都有4、5米深」。

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在眾人猶豫之際，果斷脫衣服落水救人的暖男黃先生說女生有說謝謝，他對事件只有淡淡的評價，「我覺得沒多大的事，人安全就好，然後我就換個地方去釣魚」。

年輕男子落水勇救少女沒有變成愛情故事的開端，網民驚嘆黃先生心理質素「非同尋常」、「全體釣友降半目致敬」、「淡然、靜默，釣魚佬本色」、「救人一命，淡然離開，換地打窩（灑魚餌吸引魚群聚集）繼續淡定釣魚」、「事了拂衣去，深藏功與名」。

有網民爆笑指，黃先生心裏可能埋怨女生跌落水嚇跑了魚，「釣魚佬要的是魚，不是人！釣不到魚就換個地方繼續釣」、「必須得換個地方釣魚啊！魚都驚跑了」、「釣魚人除了釣不到魚，其他好事都會幹」。

（綜合）