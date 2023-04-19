好人好事｜7旬駝背伯伯堅持送外賣　百萬網紅感心痛　送新車代步

人間有愛！早前1段心酸影片在網上廣傳，馬來西亞有名68歲駝背伯伯為了生計，堅持做外賣員靠步行送餐，辛酸背影令人落淚。當地1名擁有百萬粉絲的女網紅看到影片後，聯想到自己外祖父，心中不忍，於是便買了輛汽車送給他，希望他可以更舒適及安全地完成工作。伯伯得到新車後，十分高興，而女網紅亦認為自己做了對的事。而網民們亦讚揚網紅的善舉，紛紛表示感動。



68歲駝背伯伯外賣員（上圖中）堅持靠步行送餐的影片爆紅後，1名擁有百萬粉絲的女網紅感到痛心，便和丈夫（上圖左）買了輛汽車送給他，（@bellestrelle / IG影片截圖）

綜合外媒報道，馬來西亞1名68歲駝背伯伯為了生計，佝僂着背堅持靠步行送外賣。有網民將他送餐時的身影拍攝下來，並上傳到網上。據拍攝者表示，他曾與伯伯有過短暫交談，伯伯表示自己只會在祈禱時才停下來休息，「我（在齋戒月）沒有假期，也不休息」。拍攝者又表示以前曾見過伯伯一天到晚騎着電單車送外賣，但就不曾問過他的家庭情況。

拍攝者表示很佩服老伯的毅力，雖然他年事已高，仍然自食其力努力謀生。影片在網上引起熱議，不少網民都對老伯表示同情，「當你認為生活艱難時，請感恩，因為有其他人比我們更難」、「能為叔叔設立基金嗎？我想捐錢」。

影片引起當地1名百萬網紅貝拉（Bella）關注，她在IG上有132.9萬名粉絲，是位小有名氣的企業家。貝拉表示影片中那位駝背老人令她想到了自己外公。 她又指伯伯因脊椎問題，曾被醫生勸告不能駕駛電單車，但他還是靠步行繼續做外賣員。貝拉被伯伯的奮鬥精神感動，於是決定在齋戒月行善與他「分享收入」，送他1輛新車，令他可以開心度過開齋節，「也更舒適和安全地在路上行駛」。

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從貝拉上傳到IG的影片中，她手持大疊鈔票，和丈夫先到汽車銷售中心選購汽車，再帶老人到中心填寫資料領取新車，老人收到禮物後難掩興奮。貝拉稱看到老人獲贈汽車的開心樣子，自己也深受感動，更堅信與他人分享收入的決定正確。

影片短短上傳1日就已經有136.8萬次觀看次數，不少網民都大讚貝拉善良，很多人都表示被伯伯刻苦精神鼓舞，又被具拉善意感動，「世界有你們真好」、「充滿了愛，祝福」。

（綜合）