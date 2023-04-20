6歲女童遭挾持！家長趕至卻被推跌　路過中學生書包怒擲醉男救人

只要有見義勇為的心，人人也能成為英雄！內地1名6歲女童日前遭到醉酒男子挾持，險被帶上車輛，家長發現後急急阻止，卻遭醉男推倒於地上。這時1名路過的高中生挺身而出，將身上的書包脫下，大力擲向醉男，並與趕至的街坊一同制服男子，成功救回年幼女童。事後女童家長特意到高中生的學校向他道謝，又送上表揚信；網民看過事發短片亦大讚高中生英勇救人的善舉。



內地1名6歲女童日前遭到醉酒男子挾持，1名路過的高中生發現後挺身而出，將身上的書包脫下，大力擲向醉男，成功救回年幼女童。（微博影片截圖）

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事發本月8日晚上8時許，內地湖北襄陽1名6歲女童行經一停車處時，突遭1名醉酒男子從後拉住。醉男一手掐着女童的頸部，將她挾持至1輛貨車的後方，家長發現女童出事後即衝前阻止，糾纏間女童及家長同被醉男一手推倒在地上。

這時一名穿校服的高中男生行經現場，聽到爭執聲隨即挺身而出，將身上的書包脫下，猛力擲向醉男將他打走。附近居民聞聲趕至，最終高中生與居民一同將醉男制服，更一直等到警方到場才安心離開，而女童則平安獲救，並無大礙。

事後女童家人特意到高中生所讀的學校，親自送上表揚信，答謝他英勇救人的行為。影片可見，高中生恭敬接過女童母親遞上的表揚信，輕輕鞠躬以示謝意。信上提到，陳姓高中生年紀雖小，在危急時刻卻不懼危險，及時制止犯罪行為，「表現出了一名青少年高尚的品質和良好的社會公德，為同齡人樹立了很好的榜樣」，又讚揚該學校培養出見義勇為的好學生。

網民看過事發影片，紛紛大讚高中生英勇救人的善舉，「在保證自己安全的前提下能夠挺身而出，很暖心，很勇敢」、「太可怕了，家長真的要看好孩子」。亦有人開玩笑，指高中生的書包極具殺傷力，「知道高中生的書包有多重了嗎」、「高中生平均十幾斤的書包，掄起來也是蠻有殺傷力的開學季」、「我高中的書包能一下給歹徒打腦出血，我沒開玩笑」。