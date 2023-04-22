與澳門的士司機爆粗互鬧　內地男：以為我是誰？　被嗆：知你老鼠

網上不時出現香港的士司機與乘客發生糾紛的影片，澳門發生的你又見過未？近日網上流傳一段澳門的士司機與內地遊客於街頭爆粗互罵的影片，穿西裝的內地男子疑一度表明身份，惹來司機嘲諷「我知你老鼠咩」、「老鼠呀，喺條街度躝嗰啲呀，你邊個、邊個關我X事呀」。影片引來熱議，有網民批評司機態度惡劣，「DC（的士）佬好惡」、「不管錯定啱，服務性行業唔應該粗口爛舌對任何人，尤其是遊客」，亦有人指遊客態度同樣有問題，「爛仔對爛佬」。



近日網上流傳一段澳門的士司機與內地遊客，於街頭爆粗互罵的影片。（抖音影片截圖）

有澳門人於facebook群組「澳門交通現場」上載一段約40秒影片，形容「的士佬米飯班主都X」。影片可見，穿黑色短袖上衣的士司機將車停在斑馬線旁，與一名穿黑色西裝、拖着行李箱、操普通話的男子，以及另一名穿灰色外套男子在街頭互罵。

片初司機不滿指「揩花咗我部車呀」，西裝男則手指指用普通話回罵。司機不滿灰衣男在旁幫口，同樣手指指斥「關你X事咩，X你老X，你行街啦」，西裝男隨即激動起來，邊指向司機臉部，邊學司機用廣東話說了兩句「X你個老X」。

司機繼續指斥灰衣男勿插手，「你行街啦，怕咩呀，吓，叉乜X嘢呀，你知咩事咩？」，西裝男這時突然用手拍了拍司機肩膀，司機即大喝「你唔好掂我呀」。西裝男又指向自己疑「撻朵」表明身份，遭司機嘲諷「我知你老鼠咩」、「黐X線㗎你都」。西裝男再反駁「你以為我是誰呀」，司機則嘲笑「老鼠呀，喺條街度躝嗰啲呀，你邊個，邊個關我X事呀」，其後西裝男與灰衣男沒再於司機糾纏，轉身徑自離開。

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網民批評影片中的士司機服務態度差，「澳門的士佬個個當正自己黑社會？」、「黑的質素完美演繹」、「邊個係佢米飯班主？」。有人斥平日不少的士司機「成日揀客又拒載，轉頭又話生意差」，又說「好懷念2年前個個都劉德華咁嘅態度」（指劉德華於2002年曾替香港政府拍攝「優質服務，致勝之道」的宣傳影片）。

有網民揶揄，影片「證明粗口唔使聽得明都feel到」、「兩個頻道喺度X老X，廣東話贏咗，夠中氣、夠大聲、夠寸」、「兩人熱烈交流，現場氣氛熱絡」、「要自己拖行李箱嘅好打極都有限啦」、「只係動口沒有動手算係咁啦！」。

也有網民認為未弄清楚事情始末，不應妄下定論，「首先要搞清楚對與錯先，唔係顧客就一定啱，一定大晒㗎」、「其實條片冇前冇後得中間，又冇交代始末，我覺得成件事俾留言愈描愈黑咗囉，肯定2邊都有問題先會咁嘈法，打和啦」。