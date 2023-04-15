好人好事｜聞孤兒被領養將離港　的士司機拒收車資　乘客發文道謝

感謝司機！有女生分享遇上善心的士司機，她日前與舊同事帶着數名來自不同兒童院舍的小朋友去迪士尼玩，晚上因趕時間回院舍改搭的士。由於其中1名小朋友有幸被領養將離港，在的士上他提醒小朋友們要好好珍惜餘下的相處時光，可能對話太感動或煽情，到達目的地時，司機竟不肯收取車資，「堅持係咁要我哋留返啲錢請小朋友食飯同繼續帶佢去玩」，她大受感動，發文表揚司機及道謝，祝福對方「好人一世平安」。



有網民發文表揚的士司機的善舉，指出對方疑被小朋友們的對話感動，拒收車資。（《降魔的2.0》劇照）

樓主在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發文表示，她周五（14日）與舊同事帶着多名來自不同兒童院舍的小朋友去迪士尼玩，玩得興高采烈和太晚，離開時改搭的士，趕在約定時間返回院舍。由於其中1名小朋友有幸被領養將離港，「所以我哋叫小朋友好好珍惜最後的士呢段時間，傾吓計，互相望吓對方，因為今日一別唔知幾時可以再見」。

樓主憶述，乘的士期間，由於要保持小朋友清醒不睡着，所以不斷與他們聊天，「唔知我哋嘅對話係唔係太感動，或者太煽情，當我哋去到終站，要畀錢嘅時候，大哥唔肯收我哋嘅車費，堅持係咁要我哋留返啲錢請小朋友食飯同繼續帶佢去玩」。樓主堅決說不用，因與舊同事也有能力做這些事，但因趕時間，沒繼續婉拒司機好意，帶小朋友衝了下車。

樓主說，由於其中1名小朋友有幸被領養將離港，「所以我哋叫小朋友好好珍惜最後的士呢段時間」。（《五個小孩的校長》劇照）

樓主記下了的士車牌，形容司機戴眼鏡、臉留鬍鬚、身形「大大隻隻」，他發文為表揚及代小朋友感謝司機善舉，「因為知道喺迪士尼排隊做生意嘅的士應該排咗好耐，我哋有2個站，路程好遙遠，仲要肯過海，其實車費唔平，我哋唔想司機用咗咁多時間白做生意，但係我哋又畀唔返錢佢」。樓主說，若有人知道是那位司機，盼能幫忙「同佢講聲多謝」。

帖文引來網民留言大讚，「人間有情」、「好人好事，值得表揚」、「祝福各位小朋友都有家庭」、「你這工作很有意義，很有愛心，令到孤獨的小朋友感受到溫暖。而這位司機真的很好，有愛心，令這小朋友增添了溫馨的回憶。錢不論多寡，而在於暖心」。