港女舌戰的士司機影片瘋傳！不滿無折扣與司機互嗆　咁攞尾彩絕了

的士司機及乘客態度不時發生爭拗，本港網絡近日瘋傳1段影片，見到有中年港女乘的士到達目的地後，問司機是否有折，司機回應「按錶收費」後車廂氣氛緊張，雙方開始互罵譏諷，其間司機夾雜粗口，女子則放下車錢落車，但不忘取個「尾彩」稱「留返畀你自己（睇醫生）啦！成家睇啊你」，司機氣得以連串粗口「送客」。

影片引來網民熱議，有網民批評女乘客態度有問題，「攞着數西人」、「客唔係大晒」；也有網民認為司機態度同樣惡劣，「EQ好低，個人咁躁底」、「講粗口就唔好啦」、「的士佬嘅形象俾你破壞晒」。



網上瘋傳1段的士司機與乘客互罵影片。（影片截圖）

有網民在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」以「今日（時）今日嘅乘客，今時今日嘅司機」為題，上載該段47秒「車CAM（行車記錄器）」影片。

影片畫面顯示是在周一（4月17日）早上近10時半拍攝，見到的士到達目的地後，女乘客問司機是否有折扣，司機喊出「吓」的驚訝聲，女乘客疑惑是否自己有問題，追問「我撳咗正價啊？」。司機隨即不耐煩說「搭的士喎！」，女乘客反駁「call車喎」，司機則回諷「妳睇清楚個App先好無？梗係跟錶收費啦姐姐。（女乘客：邊度寫架？）邊度寫？妳call車法例要求都係跟錶收費架啦」。

女乘客舌戰的士司機過程逐格睇▼▼▼

女乘客不滿司機回應，放下車錢回嗆「得啦，我記住你啦，好簡單之嘛，畀多幾蚊你」，之後下車。不過司機未有收口，更爆粗怒罵「妳睇醫生啊！睇下妳敢唔敢講折啊，傻X，X你老X」，女子不甘示弱，下車時1句回擊攞尾彩，「留返畀你自己（睇醫生）啦！留返畀你自己睇，成家睇啊你！」。司機被激怒後狂爆粗怒罵「畀折妳啊，折墮啊妳，X你老X」，女乘客亦反攻「你無老X嘅？」。

女乘客下車後，司機繼續怒罵「畀折妳啊，折墮啊妳，X你老X」，女乘客則反攻「你無老X嘅？」。（影片截圖）

影片至此結束，有網民看後批評女乘客態度，「X得好，攞着數西人」、「條女態度都有問題」、「客唔係大晒」。也有大批網民指摘司機態度同樣惡劣，「欣賞你堅持做正價，好可能個師奶的確係㩒錯正價，但你個EQ都唔使低到一撻就着嘛、「人哋開頭都好客氣問你邊度睇，係你啲態度X，仲要無啦啦講咩睇醫生」、「EQ好低，個人咁躁底」、「的士佬嘅形象俾你破壞晒」、「講粗口就唔好啦」。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》第45條「司機的一般操守」，公共巴士、公共小巴或的士司機在作為該等司機時須有禮貌及守規矩，違者可處最高5,000元罰款及監禁6個月。另根據第46條「乘客的一般行為」，乘客不得使用不良或冒犯語言或作出不守規矩行為，違者同樣可處最高5,000元罰款及監禁6個月。