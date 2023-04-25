長知識！巴士座位安全帶全扣上　港女：咩人咁得閒？　網民解原因

乘搭巴士時你有遇過這畫面嗎？有港女日前發文，稱搭九巴時發現幾乎所有座位也被扣上安全帶，不禁詢問「究竟係咩人咁得閒」，直言不明白背後用意。網民對樓主的疑問紛紛留下解答，指出巴士公司會定期進行驗車程序，「車廠測試安全帶」，得悉真相後的樓主解釋，因為第一次見到有關情況，直言「長知識了」。



有港女日前詢問「究竟係咩人咁得閒」，不明為何要將所有座位都扣上安全帶，故發文詢問網民。(FB圖片)

該港女在Facebook「大埔 TAI PO」群組發帖並附上圖片，詢問：「究竟係咩人咁得閒，定有咩特別原因，要將所有座位扣哂安全帶？」從她上載的相片可見，巴士上層的座位都被扣上安全帶，令她很是不解，直言當下看見有數名乘客照樣坐下，她才敢解開安全帶扣坐到座位上。

對於樓主的疑慮，網民紛紛解釋原來與驗車程序有關，「唔定時會有工程部員工突擊檢查」、「車廠測試安全帶咪會咁做」、「代表已清潔完，見到呢啲車乘客應該開心」、「私家車都係咁測試安全帶，可正常使用」。

有留言則指，「佢哋（負責測試的員工）好少會有時間幫你拆返開，驗完就下一架」、「通常朝早會比較多出現，睇嚟樓主少好早搭車」；亦有人笑言「扣咗安全帶即係個位俾人預留咗，唔好坐咗人哋個位」。

有部份網民和樓主一樣不知箇中原因，誤以為是其他乘客「手痕」、「強迫症定自閉？」、「啲細路仔無聊，我有次坐上層，幾個小朋友搵嘢玩，搶住去扣啲無人坐嘅位啲安全帶」。樓主獲網民解答疑問後，則表示「我都係第一次見」，並感謝眾人教路，「長知識了」。