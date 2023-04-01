的士落客遭巴士響咹催！司機落車爆粗狂鬧車長2分鐘　後續更離譜

大家都是職業司機，應該互諒互讓。周五（3月31日）網上流傳影片，指凌晨時份在葵涌石籬大隴街有巴士車長和的士司機發生爭執，事緣的士落客時被從後而至巴士響咹2次催促，的士司機大感不滿，落車走向巴士，爆粗大鬧巴士車長逾2分鐘，狂說「X你老X」，又鬧巴士車長是「大陸仔」、「你呠乜Ｘ嘢呀」，又聲稱的士壞車拒讓路，「我依家壞車呀，你吹我Ｘ漲呀」。至中段的士司機終於說出完整句子還原事件，他認為自己落客期間巴士才從後駛至，故不應響咹催促。直至其他司機和途人勸阻，的士司機才肯開車離開。網民看片後一面倒直斥的士司機無理又粗鄙，質疑不應該「落客大晒」，其行為更令現場交通受阻，完全是業界壞榜樣，「映衰晒全行」。



的士司機不滿落客時被巴士響咹催趕，下車狂鬧2分多鐘。（YouTube頻道「車CAM特警」影片截圖）

YouTube頻道「車CAM特警」於3月31日上傳影片，指當日凌晨零時29分，葵涌石籬大隴街有的士落客時被巴士司機響咹2次催促，的士司落車走向巴士，當場爆粗怒罵巴士車長。從2分半鐘影片所見，的士司機走近巴士駕駛座位置，大喝「明知落緊客走緊，你仲係到呠。你老X臭X，你第一日揸巴士呀」、「X你老X呀，前面落（疑巴士司機叫他駛前一點落客），落你老ＸＸＸ呀，落嚟打我呀，Ｘ你老Ｘ，打你老X臭X呀」、「明知我落緊客，仲喺度猛咁呠」。

的士司機其後返回車廂拿手機拍攝巴士車長，大呼「Ｘ呀、Ｘ呀，係咪Ｘ我老Ｘ呀巴士佬」，又不停鬧司機「大陸仔，你講好啲先啦」，其後竟聲稱的士故障，因壞車無法駛走，「我依家壞車呀，你吹我Ｘ漲呀，X你老X」。

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影片中的士司機連珠炮發，但所用詞彙不多，不斷重複用粗口罵人，包括至少12次「X你老X」及33次「X」。至1分10秒，司機終於說出完整句子交代不滿之處，雖然他停泊時阻礙巴士行駛路線，但認為他在落客途中巴士才駛近，巴士司機響咹催趕無理，「你呠乜Ｘ嘢呀」。

由於的士和巴士佔據左邊行車線，右邊又有死車停泊，的士司機走出馬路影響現場交通，陸續有途人叫他離開，勸說「咪嘈啦」、「唔好咁惡啦」，但都被的士司機爆粗鬧「黐Ｘ線、惡咩惡啫」，逐向途人解釋情況，大喝「我落緊客㗎」，在途人勸阻下的士司機終願離開。

片段令網民嘩然，質疑為何的士司機覺得「落客大晒」，又提醒當時右邊行車線有死車，「的士佬你有冇望下右邊有死車，你前些停才落客唔得㗎」、「巴士乘客應齊心全部落車招呼佢一個，睇吓佢仲敢唔敢咁大聲」、「上車仇家，落車行家」、「好離譜，映衰全行」。

（YouTube頻道「車CAM特警」）