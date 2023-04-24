是不是紅茶？餐廳4桶飲料名超有創意　最後1桶「不是紅茶」趕客？

餐廳大搞噱頭自然容易吸引食客嘗鮮和打卡，不過也要注意食客是否能夠理解創意。台灣有女生於網上分享1張奇特照片，指日前到提供免費飲料的餐廳用餐，老闆十分幽默地於4桶飲料貼上標籤字句，「就是紅茶」、「這是紅茶」、「還是紅茶」、「不是紅茶」，前3桶都很明確顯示是紅茶，但最後一桶都令人一頭霧水，不知道到底是什麼茶。帖文令一眾網民議論紛紛，拋出各種猜測，「不是紅就是綠啊」、「最後一個：『不，是紅茶』，所以全部都是紅茶」。



餐廳老闆似乎想用特別噱頭吸引食客，4桶免費飲料分別貼上標籤字句，前3桶都很明確顯示是紅茶，但最後一桶都令人一頭霧水，不知道到底是什麼茶。（facebook群組「爆廢公社」圖片）

該女生於facebook群組「爆廢公社」發文貼出照片，餐廳老闆似乎想用特別噱頭吸引食客，4桶免費飲料分別被貼上「就是紅茶」、「這是紅茶」、「還是紅茶」、「不是紅茶」標籤，透明桶內裝着同樣顏色的飲料，不喝過根本不知是什麼味道。由於沒人知道「不是紅茶」到底是什麼茶，一眾餐廳食客似是避開喝這桶神秘飲料，桶內的茶比前3桶剩下特別多。

樓主問道，「除了紅茶還是紅茶，那最後一個到底是什麼？」。她又說，由於當時餐廳內食客很多，老闆十分忙碌地招待，所以不好意思詢問到底是什麼茶。

樓主問道，「除了紅茶還是紅茶，那最後一個到底是什麼？」。（示意圖／Unsplash圖片）

帖文引來網民競猜，紛紛猜測「無糖紅茶」、「冬瓜茶磚很好煮，比例都配好了，絕對是冬瓜茶」、「仙草茶」、「烏龍茶」，有人笑言「結果是洗碗水」、「結果是在泡剛剛裝過紅茶的洗機器水」、「傳說中的夜市黑水」。

有網民建議樓主何不直接當勇者試味，「喝喝看啊」，有網民則不理解老闆的創意，「老闆太閒嗎？這樣還是有人會問」、「只有紅茶就用一台（有兩邊啊）就好了，老闆是在……」。