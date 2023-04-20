西客！餐廳$68蒸鱔12件　食客斥太細嚿公審　網民看實物指抵到爛

開門做生意，明碼實價，便能避免不必要爭執，但最近有食客在網上發文公審，稱日前到一餐廳花68元買蒸鱔，對方列明內有12件，但他卻批評與現實買來的蒸鱔賣相不符，「現實係有啲好細嚿，大嚿嘅又好薄」。不過，網民看過樓主上傳的照片後，卻反斥他無理取鬧，直言到街市買半條鱔已需約百元，「呢碟68蚊抵到爛啦」。



有食客在網上發文公審餐廳，稱自己花68元買蒸鱔，但打開一看卻直斥太細件。（facebook圖片）

該名食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，直言希望各位網民能幫忙評理，他指在一餐廳花68元買來1盒蒸鱔，官方寫明會有12件，惟他打開一看，卻認為部份蒸鱔太小件，大件的蒸鱔卻很薄，「最大嚿係個頭，阿姐話私人送畀我喎」。樓主希望網民自行評價這個價錢與份量是否划算，但他則表示「冇下次囉」，不會再光顧該餐廳。

樓主希望網民評理，但大批留言卻反指該碟68元的蒸鱔非常划算。（《孤獨的美食家》劇照）

然而，大批網民看過樓主上傳的蒸鱔「實物照」後，卻反指餐廳賣的蒸鱔「抵到爛」，又將其與街市賣的鱔魚價值作比較，紛紛留言「街市百二蚊一斤，我覺得好抵食喎，仲要整埋畀你食」、「咁你覺得要收幾多錢先合理？一條急凍細size鳗魚都成HKD50」、「街市半條都成嚿水啦，68蚊都算抵」、「樓主係咪未喺街市買過鱔，$68咁嘅陣容，覺得算合理」、「咁都嫌貴，樓主適合食西北風」、「呢碟68蚊抵到爛啦」、「西客」。

另外，有部份網民則質疑樓主在反面宣傳，帖文反而吸引更多人光顧相關餐廳，「其實係同佢宣傳，反面宣傳，絕招」、「求地址？立即馬上飛的去食」、「我而家要去買鳝呀，咁鬼抵！」。