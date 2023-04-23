危險！奶奶拜神將煙花當香點　火光四濺咁處理　冷靜反應震驚網民

拜得神多自有神庇祐？江蘇南通1名奶奶在家點香拜神時，誤將3支煙花當成香燃點，煙花瞬間綻放，奶奶全程緊握着煙花，站在原地看煙花放完，最後還將煙花當成香倒插在香爐中。事發期間，幸奶奶沒將煙花頭對着自己，其冷靜反應引起內地網民熱議，有人笑言奶奶得祖先保祐才沒受傷，甚至稱「估計以為顯靈了」、「這是要炮轟祖宗麼？」。



江蘇南通1名奶奶在家點香拜神時，誤將3支煙花當成香燃點。（微博影片截圖）

內地網上近日瘋傳1段奶奶誤將煙花當香點的家中監視鏡頭畫面，事發於4月15日早上近10時，奶奶在神枱前用蠟燭燃點3支「香」，惟點着後的瞬間，「香支」突然炸出猛烈的火光，奶奶嚇得後退了幾步。但奶奶似未驚覺手上的「香支」是煙花，繼續緊握，還將煙花湊近對着蠟燭，煙花再兩度向着神枱激射。

奶奶仍不明所以，稍稍抬起煙花頭查看，煙花隨即向神枱高處再射，火光反彈出去，監視鏡頭前火光四濺，見到白煙瀰漫。奶奶隨後將煙花對着桌椅，冷靜地緊握待其放完，最後竟若無其事地將3支煙花倒插在香爐中。

即睇奶奶誤將煙花當香點全過程▼▼▼

+ 6

網民看過影片後，紛紛大呼危險，幸奶奶沒受傷，「太危險了，容易崩到眼睛」、「我的天哪，還好沒有對着臉」。有人笑言，「這香的脾氣還不小」、「奶奶說這香質量不行」、「奶奶：現在的香咋跟炮似的」、「給老祖宗整點兒熱鬧的」、「關鍵是最後還插上了」、「奶奶全程淡定，硬是沒撒手」。

不過也有網民提醒，奶奶可能患有認知障礙症，着家人要關心注意，「不好笑，老人應該是有老年痴呆了，家人最好多關注一下」、「香都不處理嗎？老人糊塗了的話，這些危險品應該注意存放位置」。