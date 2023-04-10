畀錯？老人家搭的士付2張「20元」　司機驚揭是這外幣約值350港元

不同國家或地區都有發行紙幣，有些外貌與港元甚相似。近日有的士司機接載3名老人家後，收到2張「20元」藍色鈔票，他們表示毋需找續便下車。司機事後仔細查看，才發現手上的鈔票竟是歐元，其價值相等於約350港元，驚歎「入行唔耐，第一次收到外幣，亦第一次街客畀咁多貼士」。不過，大批網民卻認為乘客只是將外觀相似的歐元，誤當成港幣用作支付車資，反斥司機沒有當場提醒。



最近有的士司機在接載3名老人家後收到兩張20元藍色紙鈔，乘客表示毋需找續便下車，司機其後仔細一看，才發現手上的紙鈔竟是歐元，價值約350港元。（facebook圖片）

該名的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，表示日前於荃灣西如心廣場接載了3名老人家上車，目的地為荃灣美心皇宮，車程短且途中沒有交流，到達目的地後老人家拿出2張「20元」的鈔票付車資，他本準備要找續，但老人家表示「唔使找啦！」便下車。然而，當司機仔細一看，才發現乘客支付的是2張20歐元紙鈔，讓他非常驚訝，並直言是入行以來首次收到如此大額的小費，也是第一次收到外幣。

不少網民認為歐元與港幣的20元紙鈔在外觀上非常相似，乘客很大機會只是認錯貨幣，反斥司機沒有當場向乘客確認。（資料圖片）

帖文很快便引來網民熱議，並指歐元與港幣的20元紙鈔在外觀上非常相似，認為乘客很大機會只是認錯貨幣，並稱40元歐元相等於大約300多港元，一般情況下不會支付如此多小費，留言指「其實同港紙好似，佢哋畀錯咗？」、「我覺得似睇錯多啲囉」、「阿伯返屋企先發覺唔見咗40蚊歐元，喊到收唔到聲」、「老人家好明顯係睇錯，應該同人講畀返人，仲以為人醒你，反問自己值得嗎？」。

不少網民亦質疑樓主有否當場提醒乘客，「你有冇提人哋先？車費30幾，就算計埋貼士正路畀一張都夠有突，而家畀2張，仲要20元，似睇錯多過想益你多啲」、「你有冇提佢係歐元？佢知就講多句多謝，唔知就做好心人換返港紙，應該冇出聲啦？」，樓主後來則回覆指，自己起初也以為乘客拿出2張20元港紙，本來已準備找續，在看到竟是歐元時曾懷疑對方拿錯，惟他們隨即下車，故未能提醒或詢問對方。