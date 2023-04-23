高中女兒詐病請假　竟偷帶男友回家　母查監控揭真相崩潰陷兩難

青春期子女情竇初開，父母該如家處理？日前台灣有母親發文指就讀高中的女兒曾經偷帶男友回家，卻被她發現，當下已經強調「可以約會，但不能帶回家」。詎料日前女兒居然說謊稱不適要請假，卻再次帶男友回家，她經查看家裏監控才知悉被騙，很生氣卻又不想揭穿女兒，故發文問「請問你們會怎麼處理」。絕大部份網民都建議樓主應要冷靜溝通，否則只會讓女兒往後更不願分享事情，而且已成定局，應該想的是怎樣避免「意外」發生，「措施做好不要懷孕就好了」。



有台媽指就讀高中的女兒謊稱不適請假，卻偷帶男友回家，她查看家裏監控發現真相，生氣卻又不想揭穿對方，故不知該怎麼處理。（《我們，愛過嗎》劇照）

該名台媽在Dcard討論區以「女兒竟然帶男友回家」為題發帖，指女兒現時還是高中生，有天說身體不適想要請假回家休息，不料她居然趁着家裏無人，竟偷偷把男友帶回家，樓主之後翻查監視器才知悉真相，只是女兒男友已離開，表示當下不想揭穿，卻又難忍想怒罵女兒的心情。

樓主補充，女兒之前也曾趁家裏沒人時偷帶男友回家，不過卻被她當場抓包，當刻已經表明，不反對她談戀愛，也可以去外面約會，但就是不能帶回家，距料這次她居然為帶男友回家而撒謊，生氣又無助下，故請教網民「請問你們會怎麼處理」。

網民認為樓主不應以責罵方式處理，覺得只會讓女兒更抗拒和父母分享事情，「只想發洩妳的不爽，只會讓她離妳越來越遠」，（《親親我好媽》劇照）

對於還是學生的女兒偷帶男友回家，網民認為樓主不應以責罵方式處理，因為只會造成反效果，讓女兒更抗拒和父母分享事情，「只想發洩妳的不爽，只會讓她離妳越來越遠」、「不要讓兒女覺得妳在用上一輩的思想在相處」，重要的是教她正確性知識，「高中交往其實蠻正常，不要搞出人命就好」；亦有人父分享經歷，「我女兒高一就帶男友給我認識，我還送她保險套，畢竟我高中也交過別人家的女兒，該幹什麼大概都知道」。

台媽曾向女兒表明可以拍拖，但不能把男友帶回家，詎料女兒沒有遵守。（《FIRST LOVE》截圖）

有人建議樓主可採用溫和的態度和女兒溝通，以讓彼此了解對方角度，如「『妳昨天請假回家休息的時候是不是有帶男朋友回家？可惜他走得太快，媽媽都沒機會認識他，不然下次妳再介紹我們認識吧？』」、「我覺得在你們這個年紀就在家獨處好像不太好，真的出什麼事通常還是女生比較吃虧，無論是在生理還是心理上，妳都要記得保護好自己喔！」；更有留言覺得樓主應要反省，為何女兒不敢告訴父母，是否平日作為母親過於強勢和控制慾過大。