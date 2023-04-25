人肉霸車│女生霸車位遭拍片　反斥肖像權被侵犯　警員爆金句嘲諷

人肉霸位絕不合理是常識吧？台灣1名好爸爸與胞兄帶同其他家人駕駛至少2輛車出遊，當前往觀光景點時想泊車，卻遇到1名年輕女生站在車位上，旁邊有1輛私家車，相信女生正在「人肉霸車位」，好讓其親友駕駛的私家車可以停泊。台爸於是與女生理論，希望對方讓開，但女生不耐煩稱「站在旁邊不行嘛？」，又伸手指到反方向遠處，聲稱「那邊有那麼多車位」。台爸一邊反駁、一邊影相拍片記錄事件，女生即反斥侵犯其肖像權，甚至報警求助，但卻是「報警完馬上逃離現場」。最終警員到場了解，笑言「她以為她是林志玲哦，還肖像權」，該車位最後由台爸的胞兄車輛停泊。



女生預早走到車位，希望霸位讓親友泊車。（facebook群組「爆料公社」圖片）

樓主在facebook群組「爆料公社」上載相關影片和照片，沒有進行打格處理，清楚見到該名女生容貌和涉事車輛的車牌，片中可見，女生揚言「要站着這裏佔車位」，但樓主形容行為並不妥當，但女生反問「有什麼不對？」，甚至指向遠處地方，稱「那邊有那麼多車位」、「站在旁邊不行嘛」，激到樓主揚言要報警，女子繼續挑釁反問「報什麼警？」。樓主指「那大家不要停，我車插在這邊，看你怎麼停？」

樓主繼而用文字補充，指出自己與胞兄帶同其他家人駕駛至少2輛車，當中樓主車上有妻子、1歲兒子及母親，一家人前往雲林縣千巧谷千巧谷牛樂園牧場，本身「開心來觀光景點玩」，豈料遇到此事。女生霸位被拍片後，直斥樓主侵犯其肖像權，樓主表明「所以車牌跟人我（樓主）都不碼（不打格）」、「歡迎本人或家人截圖提告」。

警員接報了解事件，笑言「她以為她是林志玲哦，還肖像權」。（facebook群組「爆料公社」圖片）

由於獲得大批網民關注，樓主再更新情況，指出一家人已經離開雲林，並去台中，對方人肉霸佔的車位最後由胞兄車輛停泊，反而女生「報警完馬上逃離現場」，留下樓主一家人協助警方調查，但到場警員笑言「她以為她是林志玲哦， 還肖像權」。至今該名女生尚未被人「起底」，樓主再次呼籲網民，如果有人認識她，「請她來截圖提告（侵犯肖像權一事），讓法院認證誰是智障」。

多名網民紛紛留言，大部分人支持樓主，「啥年代了還人肉佔車位，脫節成這樣」、「最討厭的就是這種」，更有人解釋「很多人不懂所謂的肖像權問題，所謂的侵犯肖像權是未經他人同意將對方照片拿來營利廣告或是辱罵，不是說拍了照就是侵犯肖像權」，但亦有人認同女子做法，認為樓主可以停泊其他地方，樓主反駁當時涉事停車場只有1個車位，而且「人體佔車位本來就是不對的事情了」。