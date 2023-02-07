超狂搶車位！惡男搬走他人電單車搶位泊車　斷正仲咁做：唔得啊？

泊車位從來都是先到先得！近日網上流傳1段影片，片主於一處電單車場拍攝1名駕駛電單車的男子，指斥對方見停車場幾乎泊滿了車，竟試圖搬開他的電單車，將自己的車泊入，其間兩人互相用手機反拍及指罵，男子怒斥「X你老母，你要玩嘢出聲呀嘛，X頭皮」，片主指出「搬人車仲咁惡個喎啲人，真係未見過」，影片隨即引起熱議。



近日網上流傳1段影片，片主於一處電單車場拍攝1名駕駛電單車的男子，指斥對方見停車場幾乎泊滿了車，竟試圖搬開他的電單車，將自己的車泊入。（「香港新聞突發時事合集」YouTube影片截圖）

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YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」 上周六（4日）上載1段題為「【泊車手段】電單車司機為求位置泊車，強行搬開他人電單車但被當場揭發」的1分39秒影片，可見到片主於一處電單車場，拍攝着1名駕駛白色電單車的男子，男子不滿被拍，於是停下電單車從褲袋拿出手機反拍，自言自語道「X你個老母，你要玩嘢呀嘛？」，片主立即轉身戴上口罩，男子喝斥道「喂，擰過嚟！……擰過嚟呀！你要玩嘢呀嘛，冇X淆呀，X你老母，要玩就……戴咩口罩啫？」。

片主冷笑一聲並說，「戴埋口罩先同你玩」，隨後走入電單車場近距離拍攝並挑釁男子「嚟呀嚟呀嚟呀，玩呀玩呀玩呀，搬車嘅喺度」，男子怒斥「X你老母，你要玩嘢出聲呀嘛，X頭皮」。片主指出「搬人車仲咁惡架喎啲人，真係未見過」。

男子上車將電單車駕前一小段距離，其間大罵片主「X頭」，片主反擊道「咁多位你唔擺」，男子再下車指斥「政府位嚟㗎嘛呢度，唔擺得呀？你私人位呀？你劃X咗位呀？」，片主則指出「你咪擺囉，你搬我架車做咩呀？」。再爭論一陣子後，男子駛走電單車，未知後續如何，而整段影片未見有拍到男子搬開他人電單車的畫面。

有網民留言道，「可惜影唔到搬車嘅動作」。有人笑言「火藥味太少，應該即時開拖嘛」。有網民指出，男子駕駛電單車未有戴上頭盔已屬違法，「Like就畀咗1個片主，報埋影住駕冇戴頭盔揸車就再畀1個like」、「唔戴頭盔開車，交埋條片畀交通部罰錢」。

根據香港法例第374F章《道路交通(安全裝備)規例》，任何人除非戴上認可防護頭盔，並繫緊頭上，否則不得駕駛電單車。若違反規例，即屬犯罪，可處罰款5000元及監禁3個月。