2未成年少女包床單「裸體疊屍」酒店梯間　警揭驚人內情帶回1男子

台灣發生恐怖命案！新北市2名少分別16及17歲的未成年少女，周日（23日）被發現裸體陳屍酒店樓梯間，2具屍體以床單包裹，呈「交疊」狀態，死狀詭異恐怖。酒店職員發現後報警，警方翻查閉路電視片段及過濾房客名單後，發現1名男子帶着2名女死者到酒店開房，其後男子自行離開，警方認為年約30歲的洪姓男子十分可疑，將他帶到警局作進一步追查。



台灣警方調查後發現1名男子帶同2名女死者到酒店開房，男子其後開車離開現場，正被警方追緝。

綜合台灣媒體報道，事發周日（4月23日）早上11時許，新北市新店區寶橋路一家酒店職員，發現退房時間已過，但房客仍未退房，而且聯繫不到涉事房客，於是上門查看，驚見2名女子裸體以床單包裹，呈「交疊」狀態在樓梯間，頭向上朝，已沒有氣息，立即報警求助。

新北市2名女子被發現裸體陳屍酒店樓梯間，屍體以棉被包裹，呈「交疊」狀態。（示意圖／gettyimages）

警方調查後證實死者分別17歲及16歲，周日清晨5時由1名姓洪男子開車搭載入住酒店房間，職員早上致電房間電話通知要退房，惟無人接聽，其後進入房間查看卻不見人，經搜查後，終見到2名少女被床單包裹，以「交疊狀」陳屍樓梯間，洪男則已開紅色私家車離開現場。

2名少女都沒有留下證件、房內則發現毒咖啡包及毒品粉末，警方鎖定年約30歲洪姓男子十分可疑，並於周日下午3點把洪男從桃園某酒店帶回，目前偵訊並釐清案情中。