重酬8000蚊！搭機場巴士遺失小朋友最愛公仔 港媽網撰啟事急尋

帶同小朋友外出對父母來說猶如挑戰，隨時有突發狀況未能兼顧。有港媽最近在fb撰失物帖文，表示乘搭機場巴士期間，不慎丟失小朋友最心愛的公仔，又指已在多個地方嘗試尋找卻不果，希望有心人幫忙，並提出8000港元重酬以示誠意。不少網民也分享帖文，幫忙傳開消息，「推到你搵到為止」。



樓主不知丟失了小朋友最愛的「豬仔」，感到非常徬徨，形容「小朋友好鍾意佢，無咗佢會喊得好淒涼」。（Facebook群組「真.屯門友」圖片）

該名女網民於Facebook群組「真.屯門友」上載相片，表示上周五（21日）晚上在屯門碼頭湖畔樓巴士站上車，乘搭機場巴士A33線至黃金海岸站下車。樓主指，當晚下着大雨，上車時要帶着奶粉袋及嬰兒車，甚至要手抱嬰孩，於是遺失了小朋友最愛的「豬仔」也沒發覺，「小朋友好鍾意佢，無咗佢會喊得好淒涼」。

樓主發現丟失「豬仔」後，隨即乘搭的士返回湖畔樓附近尋找，又在沿途經過的路段及垃圾桶查看，可惜仍沒發現，「用埋電筒搵過晒沿路， 同埋伸隻手入去摷啲垃圾桶，所以覺得會唔會有人執，以為係新公仔執咗返屋企」。她感到非常焦急，希望能盡快尋回公仔，並提出以8000元作重酬感謝有心人。

大批網民看過帖文也轉發分享，又祝福樓主能尋回小朋友的心愛公仔，「祝你早日搵到」、「我真係明，物輕情義重，佢係獨一無二取代唔到」、「希望搵得返」。

（Facebook群組「真.屯門友」）