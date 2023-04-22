搭小巴遺價值逾$2萬銀包　港男總站尋回極感動　謝司機乘客祝平安

做好事，存好心，世界更美好！有港男日前乘搭來往青衣長亨邨及荃灣西站的409K線小巴，下車時不慎將價值2萬多元、家人送贈的銀包遺留在座位上，幸最終在小巴總站尋回。他發文感謝幫助他的好心人，祝願「你們好人一生平安！」。



有港男日前乘搭來往青衣長亨邨及荃灣西站的409K線小巴，下車時不慎將價值2萬多、家人送贈的銀包遺留在座位上。（《結過一次了》劇照）

該港男於facebook群組「青衣街坊吹水會」發文寫道，「今天在409K遺漏了一個銀包，價值有2萬多，最後在小巴總站尋回」。銀包失而復得，他大受感動，故發文大大力表揚及感謝好心人，「想大力感謝乘客、司機和站長，雖然不知道身分，但都祝你們好人一生平安！」。

網民留言大讚熱心的港人，「一定有好人做好事」、「青衣人真係好好，唔貪心」、「青衣人嘅質素確係有返咁上下」，又提醒樓主「請小心！不要再做冒失鬼了！」。

港男乘搭專線小巴時遺下名貴銀包，幸最終尋回，他發文感謝幫助他的好心人，祝願「你們好人一生平安！」。（示意圖／資料圖片）

有網民猜測樓主非富則貴，「拎住個兩萬幾銀包，畀我做你，就搭的士唔搭小巴啦！」，樓主其後回覆銀包是「家人送的畢業禮物」。

有路不拾遺的網民分享助人經歷，難過指有部分失主較無禮，不懂感謝，「我喺中環做過掃巴士，成日執到嘢。有一次多少少，有幾千現金同其他卡，交咗畀站長。轉頭就有人認領咗，但係唔好話買支水，真係連句多謝都冇」，有其他網民回覆道「如果啲失主都好似樓主咁客氣，成件事有個happy ending（開心結局），咁就真係港人港事啦」。