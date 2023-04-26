貓全身滿布紅唇印疑慘遭強吻　樣子生無可戀　網民笑：我不乾淨了

這樣的愛太過強烈了吧！網上近日瘋傳1張貓咪遭強吻照片，1隻在路邊草叢旁的黑白貓全身滿布唇印，似被女性剛強吻完，露出生無可戀的樣子。有香港網民轉載照片後，惹來一眾網民爆笑說，「我不乾淨了」、「陰公！衫都甩埋」、「你有冇講『唔好』吖？」，甚至有網民想起電影《賭俠》周星祖（周星馳飾）滿臉唇印的一幕。



網上近日瘋傳1張貓咪遭強吻照片，1隻在路邊草叢旁的黑白貓全身滿布唇印。（facebook群組「香港貓店長關注組」圖片）

有網民於facebook群組「香港貓店長關注組」轉載照片，黑白貓身上每一處均無一倖免被強吻，滿布烈燄紅唇印，牠站在草叢旁的樣子既無奈又無助。樓主「讀心」替貓咪控訴，笑言，「非禮呀！強姦呀！非禮呀！幫我報警呀！」。

貓咪的可憐樣子惹來一眾網民爆笑說，「吓...點解搞成咁樣呀」、「怪叔叔」、「就非禮你了」、「慘！她是弱勢社群」、「睇個嘴形，好多變化」，甚至有網民改編梅艷芳《烈燄紅唇》歌詞，「紅唇烈焰極度污衊，色情慾望迷失得徹底」。

有網民猜測，「係咪任錫唔嬲先會變成咁㗎」、「女奴才飲醉的後果」，有人指出唇膏印難清潔，着貓主盡快為貓咪洗澡，「快給牠洗白白啦」。

有網民則聯想到電影《賭俠》周星祖（周星馳飾）因三叔（吳孟達飾）破戒，令他失去特異功能，最後靠夢蘿（張敏飾）親吻其臉頰恢復特異功能畫面。