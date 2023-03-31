恐怖虐貓片！獸醫貓咪當球踢　躲籠拖出地拖暴打　處分惹網民不滿

這人適合當獸醫嗎？內地近日網傳1段恐怖虐貓片，流出的閉路電視片段拍到有獸醫用袋子抽打小貓再「當球踢」，大腳抽擊將貓踢向牆，貓咪躲回籠子再被拉出用地拖打，現場還有另外一人，但未有阻止。片段引起爭議後，涉事寵物醫院稱獸醫已知錯，院方決定開除，涉事門市會關門整改。網民炮轟該獸醫有暴力傾向，為何單單開除而未吊銷執照，又認為政府部門要介入。



內地獸醫虐貓片在網上瘋傳，他已被寵物醫院開除，但網民仍感不滿。（微博影片截圖）

內地日前瘋傳虐貓影片，相信為閉路電視紀錄，拍到1名穿綠衣獸醫，用粉紅色袋捉住貓咪不果，用袋子拍打貓咪，緊接「當球踢」，不停朝牆壁來回大腳抽擊。貓咪一起身再被踢回牆，網傳片段已經重踢8下。貓咪一度想逃回籠子，獸醫將牠捉出來壓在地上，再用地掃棍狂篤。影片所見現場還有其他人，但未有向貓咪施以援手。

內媒報道，事發於重慶的瑞鵬寵物醫院（龍山分院），有獸醫虐待貓咪被閉路電視拍下。醫院的客戶服務代表稱，虐貓獸醫已被開除，「他是醫生，他認識到自己所犯錯誤並且表示懺悔，我們這邊給他進行一個開除決定」，而片段中的旁觀者，院方未透露身份，但會約談。另外，捱打貓咪現已出院。

畫面可能引起不安：

+ 17

瑞鵬寵物醫院的門店分布在上海、廣州、深圳、重慶等地，院方稱事情妥善處理後，會作評估，所有要負責任人士都會嚴格處理，涉事門店已經停業整改。

片段令網民大呼心寒，質疑對動物下手這麼狠，為何還當獸醫，「這貨討厭貓還學這專業？」、「這個人有暴力傾向。這樣的醫生到哪家動物他都會虐的，他在發洩」、「這種人在生活中肯定是個窩囊廢」，又痛批旁邊職員一路目擊但不阻止，「就整頓他一個人？」。

不少人認為現時單單開除作用不大，醫院整頓他一人沒用，「這麼多醫生護士不可能不知道，沒一個人阻止」，政府部門應介入，「反虐待動物法什麼時候有」、「沒有吊銷執業資格？」。

（綜合）