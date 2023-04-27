90歲婆婆忘記很多事　除了老伴前女友名字　老伴聽完做1事獲大讚

有什麼東西深刻腦內，到老不忘？原來是老伴前女友的名字！近日國外網站流傳一段影片，片段中1名90歲婆婆自曝雖然忘了很多事，但惟獨老伴前女友們的名字是怎麼也不會忘記，更一個個如數家珍，令人爆笑！而老伴聽聞後，即時剝柑餵她，寵溺哄她的舉動也令網民表示「滿滿的求生欲」、「爺爺到老也不忘哄妻子開心」。



越南1名90歲婆婆表示自己雖然很多事情忘了，卻還記得老伴前女友們的名字。（FB影片截圖）

綜合外媒報道，越南1名女網友覺得祖父母對話十分有趣，於是拍下來放到網上。從網上流傳的影片中，2名頭髮花白的長者在床上聊天。90歲祖母趴在床上，手托着頭，笑着表示自己雖因年老忘記很多事，卻仍舊記得老伴前女友們的名字，沒有遺漏任何一個。

祖父聽了只是笑笑，然後寵溺地剝柑給老伴吃，還溫柔地遞到她嘴邊。這時祖母看到孫女在拍攝，即時用手掩臉，「別拍了，我好害羞」，羞澀表情和少女無異。

不少網民看完影片後都表示爆笑，「我太喜歡了！女人的記性可不是鬧着玩」、「快樂很容易忘記，但悲傷永遠不會」、「永遠不要相信女生說的『你講你前任的故事，我聽聽而已不在乎』」。也有人大讚祖父母可愛，舉動像是「熱戀中的10多歲孩子」，「好像小女生，可愛啊」、「祖父母太有愛了」、「到老了還會寵愛對方」。

（綜合）