不渝愛情｜88歲夫臨終告別：不想走也不行了…　妻1句回應惹哭全網

海枯石爛的愛情，是多少夫妻情侶的冀盼。內地近日廣傳1段感人影片，內蒙古呼和浩特1名88歲老伯伯與老伴臨終告別，而老伴回應1句「我恨你了」，展現出其傷心不捨。短短約30秒的影片惹哭萬千網民，形容「這才是執子之手，與子偕老」、「淚目」、「多麼無奈啊！所有愛和思念都留給了活着的人」。



內地近日就廣傳段感人影片，內蒙古呼和浩特1名88歲老伯伯與老伴臨終告別，而老伴回應1句「我恨你了」，展現出其傷心不捨。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發今年1月6日，從網上流傳的影片見到，該名88歲老伯伯虛弱地躺在床上，正走到生命的最後時光，而83歲的老伴傷心地默默坐在丈夫身旁。

看到老伴的舉動，老伯伯吐出溫柔1句打破沉默，「咋了妳不作聲？」，老伴則說「我恨你了」。老伯伯回應「（因為我）要走啊？」，並伸手摸摸老伴的額頭，又拍拍膊頭安慰道：「你不要哭啊，這我也不……不想走也不行了……不想走也不行了，咱們這老兩口也可以了。」老伴再問「你那電車咋辦啊？」，老伯伯回答「我給係留下了啊」，老伴即哽咽說「我什麼都不要」，可見2人感情之深，心中只有對方。

催淚告別逐格睇▼▼▼

直至最後一刻，2人仍緊握雙手，真正至死不渝。其家人表示，兩老結婚64年，老伯伯離開那天，正是夫婦結婚紀念日的翌日，而紀念日那天，他還念叨要吃點好的紀念下，沒想到第二天便離開了。

短短約30秒影片令萬千網民感動落淚，「真正執子之手，與子偕老」、「真愛至上」、「淚目」、「包含了多少愛意」、「不想走也不行了，多麼無奈啊！所有愛和思念都留給了活着的人」。也有網民分享類似經歷，「我外婆走的時候，外公在醫院，時隔半個月才敢讓老人家知道，我外公知道之後就一直拿着手機看裏面和外婆的照片，就那麼一直一直看，真的很讓人心疼。後來沒過2個月，外公也走了」。