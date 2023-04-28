DSE2023｜文憑試6大擾敵行為超有共鳴！　狂加紙、噴香水未算最勁

中學文憑試（DSE）已開考，高中3年努力學習，考生都盼能獲取佳績。不過一大群考生考試時，試場可能出現意想不到的噪音、氣味，令人難以集中，考生均稱之為「擾敵」行為。近日就有網上學生專頁列舉6大每年必出現的考試擾敵行為，引起一眾經歷過公開試的網民共鳴！



有網上學生專頁近日列舉中學文憑試（DSE）6大擾敵行為，惹起一眾經歷過公開試的網民共鳴！（資料圖片）

Instagram專頁「名校Secrets」近日發文列舉6大文憑試擾敵行為，分別是「不斷舉手加紙」、「狂un（䟴）腳」、「大力篤cal機（計算機）」、「香水味勁濃」、「一開卷就瞓覺」、「影barcode（條碼）」。

同場有考生「狂加紙」簡直是加諸無形壓力予其他考生，令人心想自己做卷速度是否落後他人許多，而濃烈香水味更讓人「聞到頭暈」，影響集中力和思考，有鼻敏感問題的考生隨時狂打噴嚏。

有網民分享，「我嗰年考中文聆聽，前面條友狂放屁」。（《藍色海洋的傳說》劇照）

帖文引來一眾網民分享更多文憑試擾敵行為，「我嗰年考中文聆聽，前面條友狂放屁」、「小弟以前喺特別室考，試過有人着拖鞋嚟考試，隻腳臭到飛起」、「狂打喊露」、「着黑絲」、「狂撳筆」、「狂嘆氣+深呼吸」、「瘋狂加紙再提早走，走嗰時其他考生一望就對住佢哋笑，畀壓力人哋」。

有網民指出，只要夠集中專心，無論其他考生做出什麼行為，都不會影響考試表現，「見到周圍嘅考生一個一個咁趴喺度瞓，更加鼓勵到我盡量答，結果雖然貼唔中題，成績都唔差！」。