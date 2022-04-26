隔籬有DSE考生！暖心鄰居停裝修兩星期助備戰　網民：好人有好報

遠親不如近鄰，DSE考生有好鄰居都是一大助力！香港中學文憑試（DSE）已開考，有網民日前於fb裝修群組分享，鄰居子女是應屆DSE考生，希望他可以暫停裝修兩星期讓孩子專心備戰，他和裝修公司商量後都願意配合，笑言明白裝修好滋擾人，「不如停2星期畀佢哋專心溫書， 好過之後埋怨我哋一家一世」。許多人祝賀他「好人一生平安」。有家長認同今屆DSE考生壓力更大，如果本身鄰里關係好大可幫忙。



有網民分享最近暫停裝修兩星期，好讓鄰居仔女專心備戰DSE。（示意圖／Getty Images）

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樓主在fb群組「家居裝修分享谷」提問：「各位裝修業主們大家有冇呢排停一停裝修畀左鄰右舍專心考DSE？」事源隔籬鄰居希望他可暫停裝修兩星期，已經答應，裝修公司亦願意配合。帖文隨即被網民「好人一生平安」的留言洗版，形容樓主是好鄰居，更想起童年時「屋邨人互助精神」。

樓主解釋樂意幫手是覺得裝修的確很滋擾人，「上次拆牆打地台直情全層樓犯眾憎咁，而家隔籬個仔女考DSE，嘈到佢如果考衰咗就一世，不如停2星期畀佢哋專心溫書，好過之後埋怨我哋一家一世」。

有家長指應屆DSE考生壓力很大，受疫情等因素影響情緒困擾。（資料圖片）

有應屆DSE考生家長指，今年考生特別辛苦，「情緒都好困擾，6點半前要起來先做檢測，考試要戴口罩又不可以在考試時隨便飲水」，如果在家準備時撞正隔籬屋鑽牆裝修，痛苦難以想像。有網民笑言DSE失手不等於「衰一世」，但很可能會埋怨隔籬屋裝修，祝樓主好人有好報，屋企一定裝修得「超靚」。亦有部份網民分享自己也有配合鄰居要求，「樓下住戶BB下午12時至3時要睡覺，唔畀鑽野」及早前鄰居要ZOOM考試，和他提出某日暫停裝修，一樣有答應。

不過，也有網民質疑為何樓主隔籬屋的考生不能到自修室或戴耳塞，隨意要人停工還可能影響到裝修師傅生計等，「好老實講，如果鄰居有禮貌地要求，一切好商量，但如果聲大夾惡串串貢，就睬佢有味」，又說是否停工很大程度看看鄰里關係，「之前多人WFH都有人要求鄰居唔好裝修」。

事實上不是人人這樣好彩，有其他家長兒子備戰時撞正樓上裝修，也有媽媽大呻當年坐月時，「樓下全爆大裝修，拆牆嗰種刺耳聲音我呢一世都記得，用棉花塞住耳仔想阻擋個聲音，個心知道根本冇用」。

（fb群組「家居裝修分享谷」）