男女都要脫衣搜身！俄羅斯公司「羞辱式安檢」防員工盜走公司機密

這樣的措施也太侮辱職員了吧！日前俄羅斯公司Wildberries被爆出採用極為羞辱政策，要求員工每天上下班時都要脫衣做安檢，同時禁止攜帶手機或手錶進入工作範圍，以嚴厲手法避免員工盜竊。揭發此政策的媒體委派名男記者做臥底體驗「搜身流程」，他強調每天早上都會被要求做這種羞辱的檢查，形容「Wildberries是個監獄」。Wildberries近期的經營手法亦引來員工不滿，更因而面臨罷工危機。



俄羅斯Wildberries被爆出要求員工每天上下班時都要脫衣做安檢，同時禁止攜帶手機或手錶進入工作範圍，以嚴厲手法避免員工盜竊。（Twitter截圖）

外媒報道，俄羅斯一家名為「Wildberries（野莓）」的最大線上零售商，被譽為是「俄羅斯版亞馬遜」。但Wildberries日前被爆出極羞辱政策，竟然要求員工上下班前必須把衣服連襪子通通脫掉接受安全檢查，同時禁止攜帶手機或手錶等進入工作場所，目的是以嚴厲手法避免遭盜走公司機密資料或貨品。

從影片所示，不少女性員工需要排隊，並在攝影機監督下脫掉身上衣物，才能通過安檢，雖然負責檢查的皆為女性，但措施極其侮辱。揭發此公司政策的俄國媒體「life.ru」委派名男記者當做臥底，進入公司後體驗「搜身流程」，隨後表示這名記者只工作3天，卻成了他畢生最「難忘」的回憶，他強調每天早上公司都會採用這種極為羞辱的檢查，連續工作12小時後，不只身心勞累，更直言「Wildberries是個監獄」。

俄羅斯Wildberries被爆出要求員工每天上下班時都要脫衣做安檢，同時禁止攜帶手機或手錶進入工作範圍，以嚴厲手法避免員工盜竊。（Twitter截圖）

Wildberries創辦人是現年47歲並育有7個孩子的母親巴卡爾丘克（Tatyana Bakalchuk），被指是俄羅斯第一位白手起家的女性億萬富翁，她過去曾擔任英語老師，在2004年產假期間開辦了Wildberries。

Wildberries創辦人是現年47歲的巴卡爾丘克，被指是俄羅斯第一位白手起家的女性億萬富翁。（Forbes Russia＠Ivan Kaydash）

由於巴卡爾丘克和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）關係不錯，去年爆發俄烏戰爭俄國多個企業遭受懲罰制裁時，Wildberries反而因為是零售商身份而獲利，去年業績增長高達95%，獲多達15億份訂單。

不過Wildberries公司經營手法常惹爭議，曾下令若然有員工被客戶投訴送錯商品或有瑕疵品出現時，要被扣薪水，令員工大為不滿，更因此面臨罷工危機，在半停工情況下迫使Wildberries暫停執行這項規定。

（綜合）