上海孕婦搭地鐵逼男子讓座被拒　囂張狂鬧：我就這態度看你讓不讓

有關讓座的爭議無日無之！內地網絡日前瘋傳影片，顯示上海1名孕婦乘地鐵時，要求1名坐在「愛心專座」（與香港關愛座性質相似）的男乘客讓座給她。男乘客認為孕婦態度不佳，拒絕讓出座位，孕婦見狀竟當眾怒罵男子，即使有其他乘客讓出座位，她亦堅持要男子起身，囂張態度令人嘩然。網民看過片段也紛紛斥責孕婦所為，直言讓座是美德，應出於主動而非道德綁架。



內地網絡瘋傳影片，顯示上海1名孕婦乘地鐵時，要求1名坐在「愛心專座」的男乘客讓座給她。（微博影片截圖）

根據內媒報道，事發於上周五（28日）上海地鐵7號線的車廂，1名身穿背心裙的孕婦上車後發現沒有座位，遂走近1名坐於「愛心專座」的男子身旁，要求他讓座。從影片背景可見，事發時車廂不算擁擠，大部分乘客坐在座位上，只有少數人站在車廂中。

影片拍下孕婦要求男子讓座的一刻，她站在男子前方，一手抓着座位旁邊的扶手，狀似命令般對男子稱：「你能給孕婦讓個座位嗎？聲音太小，聽不到嗎？」戴着口罩的男子聞言僅望着孕婦，拒絕讓出座位，並反問：「妳就這個態度？」

孕婦不甘示弱，提高聲線再次質問男子，「我剛才態度很好的，你們起來啊！我就這個態度，看你今天讓不讓！」，又強調自己曾禮貌發問卻被拒，「我剛才小聲的很禮貌跟任說2次了，不夠用是吧？你讓不讓，我就問你！」

男子看着孕婦漸漸激動，仍然不為所動，繼續坐在位上，再次反問「妳就這個態度嗎？」，孕婦則直接反駁「因為你對我是這個態度，所以我回給你」。期間有乘客疑為了平息事件，主動起身讓出座位，不過孕婦仍堅持要男子讓座，又繼續站在他面前，批評他的態度有問題。

男乘客認為孕婦態度不佳，拒絕讓出座位，孕婦見狀竟當眾怒罵男子，即使有其他乘客讓出座位，她亦堅持要男子起身。（微博影片截圖）

影片曝光後引來內地網民討論，不少人狠斥孕婦行為猶如道德綁架，「讓座是自願不是義務，不應道德綁架他人」、「想要別人讓座，應該禮貌一點，不是用命令的口氣」、「旁邊的小哥都起身遠離了，她就揪着這個座不放嗎」、「讓座是情分，不讓是本分，可別搞錯了」。

事後上海地鐵回應事件時表示，事發時「沒有當事人或其他乘客向我們反映這件事，第一時間並不知情」，職員得悉事件後已向公司有關部門反映跟進。上海地鐵又指，「愛心專座」並無強制性，一向呼籲乘客主動為老、幼、病、殘、孕婦等有需要人士讓座，但強調所有乘客的乘坐權屬平等，無法強制要求乘客讓座予他人；若乘客乘車時遇到任何問題，可向職員求助。