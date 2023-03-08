坐高鐵被霸位　阿姨反問3句台男「下意識讓座」　網民震怒：活該

【高鐵／讓座／搶位】讓座雖是美德，但讓給霸佔自己座位的人又是否真的應該呢？日前有台灣網民發文，表示購買了對號座車票回鄉，結果卻被1名阿姨佔了他的位子，當他要求對方歸還座位時，對方不但沒起身，還反問「要不要我讓給你坐？」。阿姨那泰然自若的霸位態度令樓主呆若木雞，最終竟下意識讓出座位。網民看過帖文也紛紛表示「氣炸了」，又認為樓主輕易被對方嚇倒，「自己的權益自己捍衛好嗎？」、「這種的我一定會把她轟起來！」。



台灣有網民購買了高鐵對號座車票回鄉，結果卻被1名阿姨霸位，對方不願還座位，甚至毫無悔意地反問是否需要她「讓座」。（資料圖片）

該名台男在Dcard討論區以「買了高鐵對號座卻被別人坐」為題發文，稱他於2月下旬乘坐高鐵回高雄前，由於知道將是連假，高鐵上肯定擠滿了人，因此他早早就訂好對號車廂的車票。出發日果然如他所料，車廂中人山人海，「一上車還以為自己走錯車廂，明明是對號車廂卻還是很多人站着」。

樓主背着大包小包，艱難地越過人群尋找自己的座位，卻發現已經有1位阿姨坐在他的位子上。當他向阿姨提出那是他的座位，對方竟不以為然，還反問他：「這是你的位子嗎？」樓主錯愕了一瞬，一度以為是自己走錯車廂，再三核對後終確認那位阿姨霸佔了他的座位，於是再次向對方表明來意。

原以為阿姨會即時把座位還給他，沒想到對方仍不起來，僅問他「你是要坐到哪裏？」。樓主當場愣住，不懂作何反應，而阿姨則仍無動於衷，施施然坐於位上，沒打算歸還座位，只淡淡問：「要不要我讓給你坐？」樓主遭阿姨反問時仍未回過神來，又見對方年紀大，出於禮貌便下意識讓了座。

後來他愈想愈覺得不對，認為自己明明出錢買了對號座，最終卻要站到目的地。幸好之後旁邊1位快將下車的男乘客看到樓主背包頗重，於是主動讓座給阿姨，才令樓主順利坐回自己的座位休息。

樓主表示事發當日正值連假，高鐵上擠滿了人，自由座的人都擠到了對號座。（@WinstonChen/Unsplash圖片）

事後樓主表示，他能理解趁連假買自由票趕回家卻擠到對號車廂站立的人，「我可以體諒他們，因為我自己也要回家」，也清楚自己有權利要求阿姨「起來讓位」，但是當時身旁乘客的眼神都令他感到壓力，「明明自己是對的卻被當成壞人」。再加上他平日也有讓座的習慣，「不管是不是博愛座還是一般位子，自己平時坐交通工具已經習慣讓位子了」，因此最終才會發生花了錢買票卻把座位給了別人的事情。

帖文在網上引起熱議，大批網民都「恨鐵不成鋼」，紛紛表示「氣炸」，又語重心長反對樓主「自以為的善舉」，狂勸他不應好心做壞事，「不要在那邊濫好人事後才po文討拍，看完只覺得火大加上白痴而已」、「就是有濫好人才會讓這些人為所欲為」、「拜託你不要養一堆這種阿姨好嗎」、「你人太好了吧！是我就直接拿票給他看，然後翻個白眼」。

亦有人覺得樓主處理方式不對，「你是花錢買座位不是花錢買站位欸」、「聽到『要不要我讓給你坐』就要立刻爆炸了吧？下次把你的禮貌和善良留給對的人吧」、「叫阿姨起來那不是『讓位』，是『歸還』，是捍衛自己的權益」、「跟阿姨說這是對號座不是自由座，請他去自由座車廂」。

（Dcard）