好心無好報？男童讓座反被老翁罵太慢「是癡呆」　內地媽嬲爆公審

讓座明明是美德，卻反而被罵？重慶有母親帶着兒子坐巴士，本是1人1個座位坐，但後來見到有老翁上車，便主動把兒子抱起來，讓座給老翁。這本是善意之舉，卻沒想到老翁坐下後，非但不感謝，還反過來辱罵孩子讓座慢「是癡呆」，令女子直呼「寒心」。



重慶有母親帶着兒子坐巴士，見有老翁上車便主動把兒子抱起，讓座給老翁。沒想到老翁坐下後，反過來辱罵孩子讓座慢「是癡呆」。（《時間視頻》微博影片截圖）

根據《時間視頻》報道，事發於4月9日，重慶1對母子乘坐657號巴士時，該名母親上車後見乘客不多，便和兒子1人1個座位坐。後來到了某車站有老翁上車，老翁環視一周發現車上已無空座，女子見狀便把兒子抱到腿上讓座給老翁。詎料老翁坐下後竟開口就罵，說孩子讓座「反應慢是癡呆」。

女子氣不過兒子被罵「癡呆」，便用手機將與老翁對峙情況拍下來。從影片可見，老翁表示自己已經7、80歲，而女子就叫他不要倚老賣老，並大聲質問「你說誰是癡呆」。老翁接着說「尊老愛幼，尊老是在前面」，意指座位應當優先讓予長者。

即睇事發經過：

女子事後接受當地媒體採訪時氣極表示，她和兒子並非坐愛心座位，還主動讓座，孩子卻遭到辱罵，事後還造成心理陰影，「作為父母都接受不了」、「別讓好心人寒心」。

影片曝光後，在網上成為熱話，不少網民都認為老翁行為過分，「壞人變老了」、「該尊重的是人品，不是年齡」、「讓座是美德，不讓是本分，不要倚老賣老，道德綁架」、「得了便宜還賣乖」。

（時間視頻）