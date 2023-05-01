港女乘港鐵稱遭男子摸臀　PO相公審非禮斥「身有屎」　1句掀爭議

【港鐵／非禮爭議】港鐵繁忙時間人多擠迫，有網民就上載照片指出，其女性朋友近日乘搭港鐵時，疑被相中男子非禮，而朋友即時開聲，對方就「手都震埋」道歉說下次會檢點，並即時下車，認為對方「擺明身有屎」，又批評用「繁忙時間人多擠迫」做借口去掩飾非禮人，是不知所謂，提醒其他女士要小心該男子。

不過，公審帖文引來爭議，有人認為「應大大聲鬧佢（男子）同埋唔好俾佢走」，亦有大批網民認為「如果真係非禮即刻捉住佢報警啦，影相擺上網把X咩」、「次次影張相就看圖作文仲成世界」。面對網民狙擊，樓主事後刪帖，但已被截圖繼續廣傳。



港鐵繁忙時間人多擠迫。（示意圖／資料圖片）

事緣有網民4月中在Facebook群組發文表示，其女性朋友當日晚上6時25分乘搭港鐵時，被從金鐘站上車的「無恥男人」非禮，批評「繁忙時間人多擠迫，用呢樣嘢嚟做掩飾去非禮人簡直不知所謂」。

有網民就上載照片指出，其女性朋友近日乘搭港鐵時疑被男子非禮。（Facebook）

樓主指出，其朋友一直以為是身後1名女子身體貼着自己臀部，但後面女子走開後，其朋友仍感到「有嘢掂住」，於是轉頭查看，「見到嘅係呢個無恥之徒，掌心以及5隻手指完全掂住我朋友個臀部」。

他稱，其朋友即時開聲，並拍下男子長相「講到明會擺佢上網」，男子則不停道歉說下次會檢點，「手都震埋」，當車門打開就下車，遂質疑男子「擺明身有屎」，「在此希望各位女士要小心，小心此人，亦要小心保護自己，同時間都希望大家見到身邊有呢啲事發生嘅時候，都可以幫一幫手」。

從樓主上載相片見到，當時港鐵車廂內相當擠迫，男子則穿着白色上衣，但未拍下當時舉動。

從樓主上載相片見到，當時港鐵車廂內相當擠迫，男子則穿着白色上衣，但未拍下當時舉動。（Facebook）

然而，這篇公審帖文引來爭議，有人認為「應大大聲鬧佢（男子）同埋唔好俾佢走」，亦有大批網民認為「如果真係非禮即刻捉住佢報警啦，影相擺上網把X咩」、「次次影張相就看圖作文仲成世界」、「只憑張相, 寫一大堆前文後理，其實係講唔通，你只有一張相，寫乜都得啦，你應該即刻報警，唔好畀佢走，而家張相又睇唔到佢手震及你所形容嘅動作，選擇信你好定選擇假設你屈佢都得啦！」。

面對網民狙擊，樓主事後刪帖，但仍被截圖廣傳，網民繼續為事件爭議不休。