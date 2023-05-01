內地男來港無現金住酒店　問路人換錢被拒呻慘　擬瞓街結局卻暖心

【五一黃金周／香港旅遊／酒店】出外旅遊要準備好適當貨幣是當識吧。有內地男於網上發文表示，他日前第一次去香港，以為可靠手機內的錢「走天下」，沒想到在酒店辦理入住手續時，押金只能用現金或信用卡支付，令他「瞬間崩潰」，於是向多名路人換錢，惟對方「一聽到換現金就趕緊跑」；正當他「打定輸數」思考「在路邊睡」時，卻遇到1名好人「大叔」，知道其苦況後，直接給了他500元港幣且不用償還，令他喜出望外，大讚「香港人真的好好」。

帖文引來網民熱議，直指難以置信，「能夠找到個無條件給你一百的人，簡直比六合彩還難，更不說免費給500的了。真的難以置信」、「香港人都很熱中於幫助別人的，只是表面看似冷漠」。



五一黃金周大批內地旅客來港。（資料圖片）

該內地男於小紅書以「香港人真的好好，給了我500住酒店」為題發文，指他日前第一次來香港，以為只需要手機裏有錢就萬事俱備，沒想到到酒店辦理入住手續時，押金竟要用現金或信用卡支付，令只有手機支付的他瞬間崩潰。

該內地男於小紅書分享暖心經歷。（小紅書）

樓主於是到附近兌換店，然而只能現金換現金，之後他問了多名路人換錢，對方「一聽到換現金就趕緊跑」。接連碰壁，樓主已「打定輸數」，「我都在想今晚是不是得在路邊睡了」，幸最終他遇到1名好人「大叔」，給了他500元港幣且不用償還，「我跟他說了事情經過，他就直接給了我500，我說用手機轉回給你吧，他（大叔）說不用了然後轉身就走了」。

樓主最終遇到1名好人「大叔」，給了他500元港幣且不用償還。（小紅書）

今次經歷令樓主大讚「香港人真的好好」，又提醒其他有意去香港旅遊的人，「記得一定要帶現金，不然真的會很麻煩」。

帖文引來網民熱議，認為「難以置信」，「能夠找到個無條件給你一百的人，簡直比六合彩還難，更不說免費給500的了。真的難以置信」、「出境遊總得事先兌換當地貨幣吧，而且visa卡總得有吧，國內的的支付只在很少的地方有使用」、「真的好善良，雖然500在香港的物價也買不了很多東西，但是陌生人之間五百真的很誇張」、「香港人都很熱中於幫助別人的，只是表面看似冷漠」。