內地女嫁香港老公剛領身份證　悉奶奶留2000萬遺產：唔預我就離婚

為了分遺產，連5年的婚姻都願意捨棄？最近1名男子在討論區發文，表示其母親日前去世，他與姊姊才知道母親留下多達2000萬元的遺產，由於在單親家庭長大，兩姐弟感情很好，打算平分遺產，惟他的妻子得知消息後，要求遺產分配應包括她在內，由3人平分，甚至表明「遺產唔預埋我一份就同你（樓主）離婚！」。



1名男子在討論區發文，表示其母親留下2000萬元的遺產，他與姊姊打算一人一半，惟其妻子在得知消息後，竟要求遺產分配應包括她在內，由3人平分。（《再婚上流》劇照）

樓主在香港討論區以「為左遺產搞到離婚」為題發文，稱他已婚5年，當初與妻子在內地結婚，現育有一對子女，妻子不久前則成功申領香港身份證。然而，樓主指他的母親早前不幸離世，他收到律師樓通知，方發現母親有達2000萬元遺產，樓主本人為遺產執行人。

雖然是一筆意外之財，但數目也非常龐大。樓主在帖文表示，由於他成長於單親家庭，從小到大都一直與母親和姊姊共同生活，他們感情很好，母親尚在人世時，便經常教導兩姐弟要以親情為重，「不要為錢傷感情」，一家三口過去已曾討論遺產分配問題，已表明遺產必會兩姐弟一人一半。

樓主與妻子5年前在內地結婚，女方認為養育一對子女的開支大，提出她也要獲分配奶奶的遺產。（《BB來了》劇照》）

當樓主本以為事情能和平解決，其妻子卻在得知遺產一事後，提出「遺產要分3份」，強調應包括她在內。樓主當下與妻子解釋，遺產乃他母親財產，「就算分都同妳冇任何關係」，未料妻子反駁稱他們要照顧2個孩子，「第時仔女讀書教育樣樣都要錢，而家住緊間公屋根本唔夠大，點解唔拎多啲錢買大間屋」，甚至以離婚作要脅，逼使樓主同意讓她受益於母親的遺產，「仲話遺產唔預埋佢一份就同我離婚」，氣得樓主咬牙切齒。

帖文引來大批網民討論，認為即使女方日後未能分到遺產，樓主也應好好思考這段婚姻的意義，「什麼女人，樓主心中有數，佢下一步一定會用仔女要脅你，不如盡快請教專業人士，安排如何安全處理日後會發生的事吧」、「佢愛錢多過愛你」、「你另一半非常有心機，小心」。有人則為樓主出謀獻策，「如果信得過家姐就畀晒家姐，等仔女大個直接畀佢哋」。