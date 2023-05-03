火鍋店MMA｜2女打架扯髮摔桌上　侍應神反應即做1步獲讚「專業」

遇上食客在餐廳「MMA式」打架，侍應如何是好？四川有火鍋店發生食客爭執，2名女子當場大打出手，機靈女侍應見狀，即時將桌上能砸的餐具通通收走，以免有人受傷及造成損失。有網民大讚侍應「專業」，「減少餐廳損失，厲害啊」、「手法專業，一看就知道久經沙場」，也有人認為女侍應行為或會反而被打，該種情況只能報警處理。

網上流傳影片指四川有2女子在餐廳大打出手，女侍應見狀即上前將餐桌上的杯盤碗筷通通收走。（「網紅長沙」抖音影片截圖）

相關影片被人上傳至抖音平台，聲稱事發於4月15日，地點為四川某火鍋店內。片中可見，2名女子在餐桌旁發生口角繼而推撞，女侍應見狀即上前，將餐桌上的杯盤碗筷通通收走再轉身逃離。較高挑的女子其後突抓住較矮小女子的頭髮，與男友人合力將對方的頭甩到桌上，而被打女子的男友人見此情景亦加入戰局，與高挑女子從椅子纏鬥至地上，最終須由警員拉開。

影片曝光後，評論區有留言「爆料」，指事發時高挑女子對旁桌嬌小女子的穿衣品味評頭論足，引起嬌小女子不滿，雙方因而發生爭執。高挑女子將勸架的人推開，然後與男友人將嬌小女子的頭部撞到桌上，繼而引發數人打鬥。

有網民發現侍應收餐盤時機極佳，剛收完就發生嬌小女子面撞餐桌的事，「這個服務員預判到了着落點，老板必須大紅包一個」、「這服務員可以，免得出血」、「這老板攤上好員工啊」、「看情況不妙，趕緊把能砸的東西拿走，這就叫專業」、「服務員：打碎了收拾麻煩，還不如早點收拾」。也有眼尖網民發現，侍應收漏了點餐用的平板，「還有最貴的平板」、「服務員：平板不歸我管」。