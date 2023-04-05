大球場MMA！七欖看台港男激戰洋漢打到瞓樓梯　遭撞到彈飛仍還擊

【大球場MMA／香港國際七人欖球賽】球場上的激戰也不及看上台觀眾打鬥激烈？近日網上瘋傳影片，顯示4月2日在香港大球場舉行的香港國際七人欖球賽看台上發生打鬥，2名港男和6名洋漢爆發衝突，其中有港男和洋漢瞓在樓梯上纏鬥，之後被飛撲式推倒，整個人彈飛摔在座位上。港男受創後仍起身反擊，將出手推撞人的洋漢按在座位，嚇到現場觀眾爆粗，最後現場其他洋漢齊齊勸交，雙方終收手散開。然而，在公眾場合打鬥隨時犯法。



黑衛衣港男和背心洋漢在前方理論，後方的黑衣港男被紅衣洋漢推到飛彈開去。（網上影片截圖）

最日網上及WhatsApp群組瘋傳1段半分鐘影片，指事發於香港國際七人欖球賽的最後一天，即4月2日。片段開始時，身穿黑色衛衣的港男用英語和背心洋漢爭吵，但聽不到對話內容，故衡突原因不明，樓梯上的女生見狀快步離開現場。

樓梯上另1名黑衣港男和紅衣洋漢雙雙倒在梯級纏在一起，至黑衣港男起身後，2人口角兩句，紅衣洋漢突然飛撲式推撞，黑衣港男當場被撞飛摔向後方座位，戴披肩洋漢也被殃及撞跌。現場有人爆出「Oh shxt, Oh shxt！」，附近的觀眾開始四散。

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黑衛衣港男和背心洋漢原本還在理論，2人未有「講手」，只是碰碰膊頭，但身後的黑衣港男起身後馬上反擊，將紅衣洋漢按在座位上，2人繼續推撞一番，其餘數名洋漢拉開黑衣港男，齊齊分隔2人。最後有5名洋漢們相繼介入勸阻，2港男才離開現場。

球場上的球員可能會發生推撞，但觀眾在看台上的「推撞」叫打鬥，而在公眾場所打鬥隨時違法。據香港法例第245章《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處5,000元罰款及監禁12個月。

（綜合）