內地女小紅書揭男友手機「背着我的搜索記錄」　開心稱：值得誇獎

天氣悶熱可能是足癬患者的苦惱，內地1名有腳氣問題的女子日前上載了1張男友手機搜尋記錄的圖片，發現細心的男友背着她搜尋「女生腳氣安慰」、「腳氣怎麼辦」，想來是她的足部異味已經十分明顯，她又在帖文自嘲「沒想到我已經臭名遠揚了」。不過男友並未嫌棄，反而積極幫她尋找治療方法及如何安慰，又買藥膏給她，令她心花怒放表示「值得誇一句」。



內地1名有腳氣問題的女子發現男友背着她搜尋腳氣治療方法及如何安慰，又細心買藥膏幫她塗抹。（示意圖 / GettyImages）

該名女網民在小紅書上以「男朋友背着我的搜索記錄」為題發帖，並上傳了1張男友手機搜尋記錄的圖片，上面竟然出現「女生腳氣安慰」、「腳氣怎麼辦」、「女朋友的腳氣給男朋友…」等字眼。

內地有女子在小紅書上傳男友手機搜尋記錄圖片，發現男友背着她搜尋「女生腳氣安慰」、「腳氣怎麼辦」。（@流浪貓 / 小紅書）

原來她患有足癬，足部有水泡及異味，男友早前突然買了藥膏幫她塗抹在腳上，「興沖沖的說『老婆快試試』」，沒想到用了一周左右就消了水泡，現時「腳氣差不多都好了」。日前她拿起男友手機一看，才知道男友曾經偷偷搜尋腳氣治療，「看來功課做足了值得誇一句」。

不少網民看完帖文都大讚她的男友細心，「沒有光說不做，挺好的」、「還搜尋怎麼安慰，笑死，太可愛了」、「好體貼的男生」、「作為一個男孩子，留在小紅書就是覺得這個app實用哈哈哈」。