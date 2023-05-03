阿妹新衫露肚　家姐稱「很騷、像89妹」爆衝突　姐妹同被網民圍攻

衣着品味人人不同，一句批評隨時演變成衝突。有妙齡女子在台灣討論區發帖，稱最近買了露肚的短袖上衣，歡天喜地試穿時，卻被胞姐形容「露肚子很騷」、「很像89妹」（「8+9」原是指黑道，其後演變成外貌打扮很像不良少年／少女，類似香港的「MK仔」、「MK妹」）。樓主立即解釋有別於穿Bra Top上街，但姐妹愈說愈激動，胞姐甚至進行人身攻擊，批評細妹有肚腩，不適合露肚衣物。



帖文引來網民討論，姐妹都被圍攻，留言批評胞姐多管閒事，但亦有人不滿樓主詆毀Bra Top，認為她雙重標準，反問「穿Bra Top就上街很騷嗎？」。最終樓主更新帖文道歉，而且交代姐妹已和好於初。



樓主展示身穿露肚短袖上衣，但被胞姐形容「這樣露肚子很騷」。（Dcard討論區圖片）

樓主在「Dcard討論區」圖文並茂指出，日前購買1件露肚短袖上衣，由於最近到貨，所以馬上穿起來，胞姐見狀指「這樣露肚子很騷」，又形容「很像89妹」。樓主解釋「89妹不會穿這種衣服 而且才露一點點，和穿Bra Top就上街那種相比簡直天差地遠」。但胞姐改為攻擊樓主身材，聲稱她「肚子那麼肉，本來就不適合露肚子」。胞姐的酸話令樓主非常生氣，在網上訴苦。

兩姐妹因1件新衫而發生爭執。示意圖。（Getty Images）

帖文引來大批網民留言討論，不少人認為「其實說真的蠻好看的」、「覺得很好看啊，有一種很青春的感覺，你姐只是單純想嗆你吧」、「騷不騷是氣質問題，妳姐是清朝來的嗎？一堆明星網紅不是也這樣穿」，但亦有網民不滿樓主詆毀Bra Top，批評「什麼叫穿Bra Top就上街那種，看了感受也不太好耶」、「只穿Bra Top 就上街怎麼了嗎？」、「覺得衣服沒毛病，但你也覺得Bra Top很露，你們家庭教育就是2個會批評女生穿衣多寡的，程度上有差而已，實在是很不想幫你講話，你先改改雙標標準」。

樓主事後更新帖文，解釋新衫和Bra Top「露的範圍不同」，「可能當下情緒比較激動，打出來的字，讓各位有誤會，很抱歉」，並已和胞姐彼此冷靜後恢復溝通，胞姐當時想開玩笑 ，但可能樓主聽到後不太舒服，回覆時比較激動，令到對方她聽到，「情緒也上來導致攻擊身材」，兩姐妹互相向彼此道歉。