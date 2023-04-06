「性感雙胞胎」同着噴血泳衣去沙灘惹暴動 獲讚連身材都一樣完美
撰文：ETtoday
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同卵雙胞胎擁有相同的染色體和基因，因此除了性別一樣，長相也難以分辨。
近日一對雙胞胎姐妹登上PTT美女板，她們不僅長相甜美，兩人的身材也都非常姣好，讓網民喊「我全都要」。
網民封「世上最美雙胞胎」 同穿超辣泳衣出遊惹暴動（點擊放覽）：
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網友6日在美女板PO出雙胞胎的照片，2人都時常到戶外旅遊、運動，從泳裝合照也可看見，姐妹倆除了長相幾乎沒有差別，連身材也都保持得一樣完美，讓網民驚呼「漂亮」、「我全都要」、「胸部比較大的是姊姊還是妹妹」。
原來這對雙胞胎是「雪兒」和「雪莉」，她們先前PO出一起到台灣金山中角灣玩水的照片，說「終於合體了～謝謝媽媽生了一個複製人給我們，超級好玩」。
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不少粉絲則留言表示「我必須誠實的說，我分不出來」、「我想這是世上最美的雙胞胎了」。
「雪兒」和「雪莉」今年27歲，雪兒之前才到日本北海道旅遊，PO出一系列滑雪的照片、影片，也拍下沿途美景，感嘆「很多美麗的事物往往就在生活的周邊，多數時候是虛晃而過，其實只要多留心，駐足用心體會，哪兒都太美了」。
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