印尼女為母籌醫藥費　赴台工作遭性侵　怒告男僱主兼索償判決出爐

印尼女子為了籌措母親醫藥費，飄洋過海到台灣嘉義一家庭擔任看護，可是她上工不足10天，便遭男僱主性侵。男僱主用手機翻譯軟體示意「晚上去找你」，事主明言拒絕，但男僱主仍不罷休，強行入房性侵。女看護不甘受辱報警，案件經審訊後，法院判男僱主罪名成立，判入獄4年半。女看護其後再向男僱主索取精神賠償，早前獲賠26萬新台幣（折約67,000港元）。



葉男利用翻譯軟體以中文語音輸入法，翻譯成印尼語文「晚上去找你」來挑逗小花。（GettyImages）

綜合媒體報道，27歲印尼女子小花（化名）去年5月獲葉姓男子一家僱用，由印尼飄洋到台灣嘉義當看護，負責照顧葉男父母，並與葉男一家居住。

案發於去年5月14日晚上7、8時，當小花獨自在廚房處理家務，葉男突然入內強吻她，又向小花露出生殖器迫她觀看。其後葉男又拿小花的手機，利用當中的翻譯軟體，以中文語音輸入法，翻譯成印尼語文「晚上去找你」，小花看後當場拒絕。

可是當小花入房取衣服前往洗澡之時，葉男尾隨她進入睡房，並從後強行用手壓住小花雙肩，將她推倒在床，然後強吻其胸部，並脫去褲子欲強姦她，但因小花月事來潮無法得逞，葉男之後改以強迫小花口交。

小花經此事身心受創，因此向葉男索取精神補償及轉換工作期間的損失，合共26萬3,919元。（示意圖，非當事人／GettyImages）

小花事後不甘受辱提告，並將事件告知母親，兩人隔着電話雙雙大哭。小花哭訴稱自幼嚴守貞潔，想不到來台工作10天便遭性侵。

葉男雖一直否認強制性交罪，指案發時妻子及父母也在家，與女看護沒有任何獨處時間，不可能強制性交，還說：「她可能是不想照顧我失智的媽媽才這樣誣捏我。」不過法官指，案發前小花與葉男一家相處融洽，並無誣陷動機，加上驗傷結果顯示其雙肩有抓痕，相信小花的證供，最後裁定葉男罪名成立，判監4年半。

小花經此事身心受創，案後向葉男索取精神補償及轉換工作期間的損失，合共26萬3,919元新台幣（折約67,000港元），早前法院認為事件屬實，判小花獲得全額賠償。