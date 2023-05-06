半截身已被蛇吞！青蛙憑1招絕地求生　結局神逆轉網民：令人感動

生物的求生意志實在太強！澳洲1名捕蛇專家在網絡上分享影片，拍下一隻已被樹蛇吞噬了一半的青蛙，如何憑藉超強求生意志和樹蛇展開頑強拉鋸戰，影片可見青蛙雙腳一直緊扣門框，誓不放棄，最終成功從蛇的口中逃出鬼門關，過程相當驚險，最後樹蛇被捕捉送到野外放生，而青蛙須送往動物醫院治理。影片在網絡上瘋傳，不少網友看到眼前景象，表示不可思議，留言「青蛙為了寶貴生命而堅持着的畫面，真令人感動」。



澳洲捕蛇專家麥肯齊（Stuart McKenzie）近日在網絡分享影片，從中可見一隻青蛙頭部至腰間，以倒立姿勢被一條樹蛇吞掉半個身體，情況非常嚴峻，不過求生慾滿滿的青蛙，雙腿仍緊緊扣着門框，和樹蛇展開一場頑強拉鋸戰。青蛙誓死不鬆開雙腳，最終令樹蛇放棄，鬆開口敗走，過程令人嘖嘖稱奇。

麥肯齊指當時他正和其他人，與蛇和青蛙保持安全距離，打算讓樹蛇捕食青蛙後將其捕捉，再從後院移走蛇，不過樹蛇還是感受到了威脅，最終選擇放下嘴邊獵物逃離。為了安全起見，麥肯齊將樹蛇捕捉後帶往野外放生，而幸運逃過死劫的青蛙，則被送往當地動物醫院救治。

影片在網絡上瘋傳，不少網友被眼前景象震驚到，紛紛留言「青蛙為了寶貴生命而堅持着的畫面，真令人感動」、「幸運的青蛙」、「雖然看起來很殘酷，但這是食物鏈的一部份」。

根據昆士蘭州環境和科學部，普通樹蛇原產於澳洲和巴布亞新幾內亞，可以長達約2米，平均長度則約1米，牠們無毒，主要獵食青蛙和蜥蜴。