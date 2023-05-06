8秒摑3巴！情侶地鐵站爭執　男子遭女伴狠摑仍啞忍　網民怒斥家暴

到底發生過什麼事？日前內地瘋傳片段，有女子公然在地鐵站內多次掌摑同行男子，8秒內竟出手3次，而男方卻只是默默忍受，引來網民關注。有網民狠批女子行為「太壞了」，根本是家暴，質疑男方為何要死忍；亦有人因事件反思男女關係，指出男打女會被斥家暴，但是次事件的女子卻沒有被社會聲討，不禁稱「平等實現起來太難了」。



內地有女子公然在地鐵站內多次掌摑同行男子，而男方卻只是默默忍受，片段引來網民關注。（微博截圖）

內地微博日前流傳1條長約8秒的短片，拍攝地點相信是北京一地鐵站月台，一對疑似為情侶關係的男女正在等待列車。等車期間女子與男伴爭執，突然出手掌摑男方，之後更反手再摑第二次，最後再掌摑多一次，8秒內共掌摑男方至少3巴。不過男子貌似沒有任何反擊的打算，只是低頭啞忍，惹來旁邊的乘客側目。

對於男子在公眾場合不停被掌摑，網民也替他大感不值，更反思婚姻的目的，「就不該結婚啊」、「婚姻給男人帶來什麼」、「算不算家暴」、「必須拘留！」、「吵架歸吵架，別動手打人」。有留言就質疑為何男方只死忍不反擊，「這也能忍？」、「一個敢打，一個願挨。天造地設的一對」。

有人看過片段反思今次今日男女於社會上的地位，直言覺得「男女平等」根本是笑話，「家暴女怎麼沒人大量轉發討伐」、「平等是對的，但實現起來太難了」。有留言更嘲諷「肯定是這個男犯了不可饒恕的錯誤，建議擊斃」、「看着像媽呢」，惟有人質疑事件真偽，「看過他們兩口子解釋的視頻，有點像是演戲騙流量的」。

根據內地《治安管理處罰法》規定，毆打他人或故意傷害他人身體，將被處以5日以上或10日以下拘留，並處以200元以上或500元以下罰款；情節較輕的，將被處以5日以下拘留或者500元以下罰款。以上述事件為例，故意毆打他人屬於侵害他人身體權，受害人可向公安機關報案，並要求追究施暴者的法律責任和主張民事賠償。

（綜合）