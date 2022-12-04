老婆婚後脾氣差兼不做家務　夫因1事失理智怒摑　感後悔陷兩難

無論如何生氣，都不能成為出手打人的理由。近日就有人夫發文指當初因妻子懷孕才結婚，對方不做家務又經常發脾氣，日漸覺得無法忍受。直至近日，約好和女兒去影樓拍照，時間快到便催促她，怎料她大發脾氣說不去，那刻失去理智摑了對方一巴，事後感到後悔，想哄回太太又擔憂對方未必原諒自己，亦怕大家和好後內心仍有芥蒂，因而求問網民意見。



有人夫發文指當初因妻子懷孕才結婚，對方不做家務又經常發脾氣，覺得無法忍受。有日約好和女兒去拍照，時間快到便催促她，怎料她大發脾氣說不去，失去理智便摑了對方一巴。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

該人夫在香港討論區以「今日忍唔住打左老婆一巴」為題發帖，指當初因為妻子懷孕才結婚，現在已經第3年，對方基本上不做家務，經常早出晚歸，動輒發脾氣，每天下班回家還要替她「執手尾」。樓主稱「最煩係成日都踢一踢先郁一郁，愈嚟愈難頂」，指初時結婚不會如此離譜，叫她改善後又沒有回事。事源有日約好和女兒去影樓拍照，但時間快到都未能出門，稍微催促她便發脾氣說不去，跟她爭執一怒之下便失去理智摑了對方一巴掌。

樓主表示自己平日脾氣很能忍，可能因為過去積下怨氣和當刻「火遮眼」才會失控，現時已經後悔和知道打女人不對，但妻子已搬回外家住，唯有等大家冷靜再說。樓主想哄回對方但擔憂對方未必原諒自己，另一方面又怕大家和好都只是表面，內心仍有芥蒂，想到以後還要忍受對方就覺得辛苦，更重要是擔心女兒未來。

樓主表示自己平日脾氣很能忍，可能因為過去積下怨氣和當刻「火遮眼」才會失控，現時已經後悔和知道打女人不對，但妻子已搬回外家住。（《一念無明》劇照）

大多網民認為根本是妻子的錯，若然她不反省，樓主便應該考慮離婚，「話俾你外父外母知，睇吓佢哋個女係咁做人老婆，如果佢哋無反應仲話老婆用來錫（惜）就考慮離婚啦」、「長痛不如短痛」、「我有個朋友就係咁離婚，女人認定食住個男，最後嚇我朋友話要離婚，就咁一句我朋友就鐵定心離」、「拍拖就話搵花瓶，結婚你娶個花瓶做乜？仲要臭脾氣港女格，女人唔做家務又臭脾氣無男人會要」。

有人則稱只要出手就是錯，建議有需要可找社工幫手調解，「一不離二，打開實會打落去」、「點嘈都得，打人係你錯！」、「有心可以考慮自己去見社工輔導，亦可以俾太太睇到你係有心改過，唔容易再郁手」；惟有人認為若然當事人今次原諒樓主，憂下次都會以家暴告終，「如果我係你老婆明知自己有錯都唔知點原諒你，如果因為你打咗一巴我就認低威，咁下次你咪又家暴我？」。